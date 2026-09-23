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Міноборони готує механізм для розвитку захищеної інфраструктури підприємств ОПК

У Міноборони хочуть спростити будівництво підземних виробничих об’єктів та залучити до їх створення приватний капітал, девелоперів і інвесторів.

Міноборони готує механізм для розвитку захищеної інфраструктури підприємств ОПК
Фото: Міноборони

Міноборони України працює над створенням системного механізму розвитку захищеної виробничої інфраструктури для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляють у відомстві.

Зміни передбачають спрощення будівництва підземних виробничих об’єктів, а також наземної інфраструктури, яка технологічно та функціонально з ними пов’язана.

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Одним із ключових елементів роботи є внесення змін до постанови Кабінету Міністрів №1494. За словами заступниці міністра оборони Ганни Гвоздяр, нова модель має дозволити одночасно масштабувати українське оборонне виробництво та підвищувати його захищеність.

"Наше завдання – створити умови, за яких українське оборонне виробництво зможе одночасно масштабуватися і ставати більш захищеним", – зазначила Гвоздяр.

За її словами, механізм також має зменшити залежність таких проєктів від бюджетного фінансування та пришвидшити створення нових виробничих потужностей.

Запропонований механізм передбачає, що замовником будівництва захищених виробничих об’єктів зможе бути не лише підприємство ОПК, а й інша юридична особа – зокрема девелопер або приватний інвестор.

За власні або залучені кошти вони зможуть побудувати об’єкт, після чого передати його підприємству ОПК у власність, оренду або користування.

У Міноборони зазначають, що це дозволить залучати до розвитку захищеної інфраструктури небюджетні ресурси. Водночас реалізація самого механізму не передбачає додаткових видатків із державного бюджету.

Також пропонується закріпити поняття підземного об’єкта виробничої інфраструктури та поширити спрощений механізм на пов’язані з ним наземні споруди й конструкції.

Проєкт змін уже пройшов основний етап міжвідомчого опрацювання. Наразі документ доопрацьовують за результатами правової та антикорупційної експертиз, після чого його планують подати на розгляд Кабінету Міністрів.

У Міноборони очікують, що новий механізм сприятиме швидшому створенню та розширенню захищених виробничих потужностей, релокації підприємств ОПК і залученню приватних інвестицій у розвиток підземного промислового будівництва.

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