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«Укрнафта»: російські удари по заправках не впливають на ціну пального

Ціни на АЗС формуються залежно від ситуації на світовому ринку нафти. 

«Укрнафта»: російські удари по заправках не впливають на ціну пального
Атака на заправку в Києві
Фото: ДСНС України Facebook

Нова кампанія російських обстрілів заправок не вплинула на вартість пального. Про це в інтерв'ю LB.ua заявив голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура. 

Цінові коливання на бензин, солярку та автомобільний газ здебільшого є наслідком зовнішніх факторів. Адже Україна повністю залежить від імпорту пального.  

«Вартість пального на наших АЗК залежить насамперед від закупівельних цін на європейських ринках, звідки ми його імпортуємо, та світових цінових тенденцій», – каже Богдан Кукура. 

В «Укрнафті» додали: до роботи вже повернулися більше десятка заправок мережі, які були атаковані дронами. У компанії наголосили, що першочерговим завданням є відновлення головної функції АЗС – продажу пального. 

«Розглядаємо й відновлення комплексів, пошкоджених російськими ударами в Києві. Строки та вартість робіт залежать від масштабу руйнувань і стану обладнання на кожному об’єкті. Їх визначаємо за результатами обстеження», – зазначив голова правління «Укрнафти». 

У компанії також нагадали, що АЗС мережі в Києві припиняють роботу під час усіх рівнів небезпеки, зокрема, й жовтого (загроза ударних дронів). Після сирени працівники та відвідувачі мають негайно покинути заправки. 

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