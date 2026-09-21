Через обстріли та негоду є знеструмлення у чотирьох областях

Станом на ранок 21 вересня в чотирьох областях України зафіксували знеструмлення через стріли та негоду.

Як розповіли в Укренерго, унаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Херсонській, Харківській та Донецькій областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Через дощ та вітер на ранок повністю або частково були знеструмлені 20 населених пунктів на Тернопільщині. Ремонтні бригади обленерго вже відновлюють пошкоджені лінії електропередачі.

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Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 21 вересня, станом на 09:30, воно було таким же, як і у п’ятницю, 18 вересня.

Вчора, 20 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі.

Українців закликають використовувати електроенергію ощадливо у вечірні години – з 16:00 до 22:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Тому варто стежити за повідомленнями на сайті та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.