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Наглядова рада Енергоатома обрала генерального директора і директора з ядерної безпеки

Кандидатів офіційно призначать після завершення всіх необхідних процедур.

Наглядова рада Енергоатома обрала генерального директора і директора з ядерної безпеки
Енергоатом
Фото: Пресслужба Енергоатома

Наглядова рада Енергоатома за результатами конкурсного відбору визначила переможців на керівні посади. 

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Генеральним директором (CEO) компанії стане Юрій Ткачук, а директором з ядерної безпеки (CNO) — Павло Павлишин.

Відкритий конкурс на ці посади тривав із червня по вересень.

У Міненерго зазначили, що обидві посади створили в межах нової моделі корпоративного управління підприємства. Генеральний директор керуватиме діяльністю та розвитком компанії. Директор з ядерної безпеки відповідатиме за питання ядерної та радіаційної безпеки, а також за експлуатацію атомних енергоблоків.

Кандидатів офіційно призначать після завершення всіх необхідних процедур. Крім того, для вступу на посаду директора з ядерної безпеки Павлишину потрібно отримати індивідуальну ліцензію. «Енергоатом» подасть його кандидатуру на ліцензування після проходження всіх корпоративних етапів.

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