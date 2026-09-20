Наглядова рада Енергоатома обрала генерального директора і директора з ядерної безпеки

Наглядова рада Енергоатома за результатами конкурсного відбору визначила переможців на керівні посади.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Генеральним директором (CEO) компанії стане Юрій Ткачук, а директором з ядерної безпеки (CNO) — Павло Павлишин.

Відкритий конкурс на ці посади тривав із червня по вересень.

У Міненерго зазначили, що обидві посади створили в межах нової моделі корпоративного управління підприємства. Генеральний директор керуватиме діяльністю та розвитком компанії. Директор з ядерної безпеки відповідатиме за питання ядерної та радіаційної безпеки, а також за експлуатацію атомних енергоблоків.

Кандидатів офіційно призначать після завершення всіх необхідних процедур. Крім того, для вступу на посаду директора з ядерної безпеки Павлишину потрібно отримати індивідуальну ліцензію. «Енергоатом» подасть його кандидатуру на ліцензування після проходження всіх корпоративних етапів.