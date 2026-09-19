​На Карпатському форумі домовились про більше ніж 50 проєктів на 1 млрд євро, - Корецький

Прем'єр наголосив, що Карпатам потрібна власна стратегічна рамка – за прикладом інших макрорегіонів ЄС.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що під час Карпатського економічного форуму вдалось домовитись про нові проєкти з міжнародними партнерами.

Про це він написав у Telegram.

"На Карпатському економічному форумі маємо понад 50 інвестиційних і торговельних проєктів з усіх країн C8 – в нафтогазовому секторі та енергетиці, інфраструктурі та культурній сфері – на загальну суму понад 1 млрд євро. Наступний крок – перейти до їх реалізації. Говоримо про Карпати як про цілісний економічний простір – разом із представниками урядів, регіонів і громад країн C8, бізнесу та міжнародних фінансових інституцій", - зазначив Корецький.

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Він розповів, що Україна, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Чехія, Австрія та Сербія разом формують економіку, пов'язану спільними виробничими ланцюгами, енергетикою, транспортними маршрутами та зв'язками між регіонами й громадами.

"Наше завдання – масштабувати цю співпрацю", - наголосив Корецький.

Він додав, що необхідно зосередитися на трьох напрямах: розвитку торгівлі та взаємних інвестицій; залученні великого міжнародного капіталу через спільні регіональні інвестиційні платформи; та участі країн C8 у відбудові України як спільному економічному проєкті для всього регіону.

"Для цього Карпатам потрібна власна стратегічна рамка – за прикладом інших макрорегіонів ЄС. Тому мета Карпатської інтеграційної ініціативи – започаткування Макрорегіональної стратегії ЄС для Карпат, і сьогодні разом з партнерами будемо працювати над її наповненням", - зазначив прем'єр.