Стадіон "Дніпро-Арена" знову виставили на продаж, цього разу - за 141 млн грн

Торги заплановані на 6 жовтня 2026 року.

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ПриватБанк знову виставив стадіон "Дніпро-Арена" та колишню футбольну тренувальну базу ФК "Дніпро" на продаж.

Про це свідчить інформація на сайті Рrozorro. Продажі.

"Об’єкти були набуті банком у рахунок погашення заборгованості за кредитами, виданими до націоналізації ПриватБанку, та не використовуються у його основній банківській діяльності", - йдеться в повідомленні.

Стартова ціна становить 140,7 млн грн – на 6% менше, ніж на попередньому аукціоні торік. Торги заплановані на 6 жовтня 2026 року.

Стадіон раніше належав бізнесмену Ігорю Коломойському. ПриватБанк став його власником, оскільки стадіон був заставою за кредитами, отриманими колишніми власниками банку. Після націоналізації у 2016 році майно перейшло у власність державного ПриватБанку.

Стадіон "Дніпро-Арена" будувався для Євро-2012, однак місто не отримало право приймати матчі, через невиконання інфраструктурних вимог (аеропорт, готелі). Водночас, на ньому проходили матчі національної збірної України, а також єврокубкові поєдинки ФК "Дніпро". Тренувальна база розташована у лісопарковій зоні житлового масиву Придніпровськ (Самарський район Дніпра), її реконструювали у 2010 році. База має чотири стандартні тренувальні футбольні поля з трав'яним покриттям.