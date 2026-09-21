Україна та Румунія посилять транспортне сполучення

Йдеться про модернізацію та розвиток автомобільних пунктів пропуску і під’їзних доріг, посилення залізничного сполучення, спрощення процедур контролю на кордоні, розширення можливостей для перевалки українських вантажів у румунських портах та збільшення пропускної спроможності на пунктах пропуску.

Україна та Румунія посилюють транспортне сполучення, зокрема йдеться про модернізацію та розвиток автомобільних пунктів пропуску і під’їзних доріг, посилення залізничного сполучення, спрощення процедур контролю на кордоні, розширення можливостей для перевалки українських вантажів у румунських портах та збільшення пропускної спроможності на пунктах пропуску.

Як йдеться у повідомленні міністерства з відновлення, інфраструктури і транспорту України, очільник відомства Микола Калашник та державний секретар міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонель Скріоштяну підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо посилення співпраці для забезпечення надійного транзиту українських товарів.

Меморандум визначає подальші спільні кроки України та Румунії для розвитку транспортних маршрутів між країнами.

Йдеться про модернізацію та розвиток автомобільних пунктів пропуску і під’їзних доріг, посилення залізничного сполучення, спрощення процедур контролю на кордоні, а також розширення можливостей для перевалки українських вантажів у румунських портах.

Також Україна та Румунія планують збільшувати пропускну спроможність наявних пунктів пропуску та розвивати нові сполучення. Оновлена спільна стратегія охоплює 17 пунктів пропуску, з яких 10 є новими пропозиціями.

Наступним етапом стане перехід до реалізації визначених Меморандумом інфраструктурних проєктів та залучення фінансування для їх виконання. Україна та Румунія продовжать координацію для синхронного розвитку інфраструктури по обидва боки кордону, збільшення його пропускної спроможності та посилення транспортного сполучення між Україною та Європейським Союзом.