«Укрнафта»: ризиків дефіциту пального у Києві немає

Найбільший оператор ринку України вважає, що водіям не потрібно накопичувати запаси солярки чи бензину.

Російські удари по заправках не призвели до дефіциту пального в Києві. Про це в інтерв'ю LB.ua заявив голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура.

Він зазначив, що постачання бензину та дизелю до столиці відбувається у плановому режимі. Водночас компанія уже відновила роботу пошкоджених росіянами АЗС у Києві. Заправки вже працюють за своєю головною функцією – продаж пального.

«Попри російські удари, забезпечення столиці пальним залишається стабільним. “Укрнафта” законтрактувала та імпортувала достатні обсяги для задоволення потреб своїх клієнтів. Наразі передумов для дефіциту в нашій мережі немає», – пояснює Богдан Кукура.

Голова правління «Укрнафти» також додає: у компанії не бачать причин для того, щоб водіям доводилося накопичувати запаси пального. Мережа АЗС забезпечена необхідним ресурсом, а постачання не переривалося.

«Укрнафта» – це найбільша мережа АЗС в Україні, що налічує понад 660 заправок майже в усіх регіонах країни. Від початку осені росіяни посилили удари по паливній інфраструктурі. Лише у столиці загалом вороги пошкодили близько десятка заправок, значна частина з яких саме «Укрнафти».