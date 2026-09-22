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«Укрнафта»: ризиків дефіциту пального у Києві немає

Найбільший оператор ринку України вважає, що водіям не потрібно накопичувати запаси солярки чи бензину. 

«Укрнафта»: ризиків дефіциту пального у Києві немає
Захисні габіони на АЗС 'Укрнафти'
Фото: надане пресслужбою ‘Укрнафти’

Російські удари по заправках не призвели до дефіциту пального в Києві. Про це в інтерв'ю LB.ua заявив голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура. 

Він зазначив, що постачання бензину та дизелю до столиці відбувається у плановому режимі. Водночас компанія уже відновила роботу пошкоджених росіянами АЗС у Києві. Заправки вже працюють за своєю головною функцією – продаж пального. 

«Попри російські удари, забезпечення столиці пальним залишається стабільним. “Укрнафта” законтрактувала та імпортувала достатні обсяги для задоволення потреб своїх клієнтів. Наразі передумов для дефіциту в нашій мережі немає», – пояснює Богдан Кукура. 

Голова правління «Укрнафти» також додає: у компанії не бачать причин для того, щоб водіям доводилося накопичувати запаси пального. Мережа АЗС забезпечена необхідним ресурсом, а постачання не переривалося. 

«Укрнафта» – це найбільша мережа АЗС в Україні, що налічує понад 660 заправок майже в усіх регіонах країни. Від початку осені росіяни посилили удари по паливній інфраструктурі. Лише у столиці загалом вороги пошкодили близько десятка заправок, значна частина з яких саме «Укрнафти». 

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