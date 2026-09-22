На всі ці запитання LB.ua ексклюзивно відповів голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура.

Однак російські удари по АЗС породили й інші серйозні питання: чи варто очікувати дефіциту пального в умовах дронових атак, що лише наростають. Крім того, Кремль прагне взяти під приціл кордон України з державами ЄС, звідки здійснюється імпорт пального.

Спеціалісти «Укрнафти» також долучені до розроблення спеціальних алгоритмів роботи АЗС. Йдеться про урядову ініціативу підключити усі заправки країни до спеціальної системи оповіщення.

Заправки мережі припиняють роботу під час усіх рівнів небезпеки, зокрема, й жовтого — загроза атаки дронами. На АЗС змінили правила поведінки споживачів та працівників.

Компанія взялася за відновлення роботи пошкоджених об'єктів, на АЗС також споруджують кілька рівнів фізичного захисту. Передовсім йдеться про габіони, мобільні укриття, а подекуди й антидронові сітки.

Від початку вересня росіяни розпочали нову кампанію ударів по українських АЗС. Понад десяток заправок мережі «Укрнафти» зазнали атак дронами .

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Фото: Володимир Герасимов голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура

Чи буде дефіцит і що відбувається з цінами

Пʼять атак на заправки «Укрнафти» у Києві: як удари впливають на забезпечення столиці пальним? Чи може виникнути дефіцит?

Попри російські удари, забезпечення столиці пальним залишається стабільним. «Укрнафта» законтрактувала та імпортувала достатні обсяги для задоволення потреб своїх клієнтів. Наразі передумов для дефіциту в нашій мережі немає.

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Крім того, усі АЗК мережі в Києві, пошкоджені внаслідок останніх атак, уже відновили свою основну функцію – відпуск пального.

Фото: facebook/Богдан Кукура Наслідки російської атака на АЗК UKRNAFTA у Києві

Чи потрібно водіям накопичувати бодай мінімальні запаси пального (йдеться не лише про Київ, а загалом про країну)? Очевидно, що удари триватимуть.

Наразі потреби накопичувати пальне немає. Мережа забезпечена необхідним ресурсом, постачання триває.

Чи впливають атаки на ціну пального на заправках? З яких джерел компанія покриває збитки?

Вартість пального на наших АЗК залежить насамперед від закупівельних цін на європейських ринках, звідки ми його імпортуємо, та світових цінових тенденцій.

Як триває відновлення пошкоджених заправок

Чи планує компанія відновлювати роботу пошкоджених АЗК? Скільки це коштуватиме і як довго триватимуть роботи?

Ми вже маємо практичний досвід відновлення: більше десяти АЗК мережі в Україні повернулися до роботи після руйнувань.

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Наше першочергове завдання – у найкоротші можливі строки відновити основну функцію АЗК: відпуск пального. Розглядаємо й відновлення комплексів, пошкоджених російськими ударами в Києві.

Строки та вартість робіт залежать від масштабу руйнувань і стану обладнання на кожному об’єкті. Їх визначаємо за результатами обстеження.

Фото: facebook/Богдан Кукура Наслідки російської атака на АЗК UKRNAFTA у Києві

Нові правила безпеки на АЗС

Чи продовжують працювати заправки мережі під час жовтого рівня небезпеки (проліт поодиноких дронів)?

Ні. Під час повітряної тривоги як жовтого, так і червоного рівня АЗК «Укрнафта» повністю припиняють роботу. Персонал та клієнти залишають територію комплексу.

За яким алгоритмом відбувається евакуація споживачів та персоналу АЗК у разі оголошення повітряної тривоги? Чи вдається це робити у лічені хвилини, адже реактивні «шахеди» значно швидші від звичайних?

Після оголошення тривоги, незалежно від її рівня, персонал припиняє обслуговування та організовує евакуацію клієнтів із території АЗК. Працівники також залишають комплекс і переходять до укриття.

Усі дії виконують максимально оперативно. Саме тому важливо, щоб клієнти одразу реагували на вказівки персоналу й не затримувалися на території.

Чи вдається уникати накопичення черг на вʼїзді до АЗК після відбою тривоги? Адже у разі оголошення нової загрози – це потенційно небезпечна ситуація.

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Щоб зменшити ймовірність утворення черг, персонал працює над максимально оперативним обслуговуванням. Просимо клієнтів не затримуватися після заправлення та покупок, а також не залишати автомобілі на парковках АЗК.

Це допомагає уникати скупчення людей і машин та швидше звільняти територію в разі повторної тривоги.

Фото: facebook/Богдан Кукура АЗС Укрнафта

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Фізичний захист на заправках вже будують

Чи планує компанія будувати фізичний захист на АЗК? Який саме? Чи надає держава допомогу на облаштування такого захисту?

«Укрнафта» системно посилює фізичний захист АЗК. Уже тривалий час ми проводимо ці роботи в прикордонних з росією та прифронтових регіонах: облаштовуємо протидронові сітки, встановлюємо габіони для додаткового захисту людей та обладнання від уламків, монтуємо укриття.

Через посилення російських атак на Київ оперативно спрямували додаткові зусилля на захист комплексів у столиці. Зокрема, вже розпочали встановлення габіонів на київських АЗК. Перші 19 об'єктів уже облаштовані. Також розпочинаємо встановлення мобільних укриттів там, де поряд немає стаціонарних.

Фото: надане пресслужбою ‘Укрнафти’ Захисні габіони на АЗС 'Укрнафти' Фото: надане пресслужбою ‘Укрнафти’ Захисні габіони на АЗС 'Укрнафти' Фото: надане пресслужбою ‘Укрнафти’ Захисні габіони на АЗС 'Укрнафти' Фото: надане пресслужбою ‘Укрнафти’ Захисні габіони на АЗС 'Укрнафти'

З огляду на безпекові ризики, чи планує мережа відмовитися від додаткових послуг (торгівля продукцією, їжею, кавою чи якісь інші додаткові функції) і сфокусуватися лише на продажу пального?

Наразі ми зосереджені на тому, щоб обслуговування було максимально оперативним. Просимо клієнтів не затримуватися на території після заправлення та покупок.

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Під час повітряної тривоги будь-якого рівня припиняємо всі види обслуговування. У такій ситуації необхідно одразу виконувати вказівки персоналу та залишити територію комплексу.

Спеціальна система оповіщення і потенційні загрози для імпорту

Уряд пообіцяв налаштувати роботу спеціальної системи оповіщення для працівників АЗК про загрозу від російських ударів. Як ви оцінюєте таку новацію і чи вона вже запрацювала?

Ми позитивно оцінюємо рішення, спрямовані на посилення безпеки персоналу та клієнтів АЗК. Ми також долучені до розробки відповідних алгоритмів.

Росіяни почали спрямовувати ударні дрони по західному сегменту кордону. Чи створює це ризик для імпорту пального?

Наразі не бачимо перешкод для імпорту пального. Постачання необхідних для мережі обсягів триває.