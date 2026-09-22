Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони вдарили по місцю зберігання та запуску ударних БпЛА в Орловській області

Після атаки спалахнули щонайменше 3 складські приміщення.

Сили оборони вдарили по місцю зберігання та запуску ударних БпЛА в Орловській області
Ілюстративне фото
Фото: скріншот з відео YouTube IMA Media

Сили оборони України 21 вересня завдали удару по об’єкту російських військ у районі населеного пункту Цимбулова Орловської області РФ. Йдеться про місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Внаслідок ураження зайнялися щонайменше три складські приміщення, де зберігали БпЛА. Також пошкоджено майданчик для запуску реактивних дронів та п’ять пускових установок.

Раніше сьогодні, 22 вересня, Генштаб відзвітував про ураження "Башнефть-УНПЗ" в Уфі та Куйбишевського НПЗ у Самарі. Розташовані об’єкти за 1300 і 910 км від українського кордону відповідно. 

На території обох підприємств після ураження зафіксували пожежі.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies