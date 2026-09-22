Сили оборони вдарили по місцю зберігання та запуску ударних БпЛА в Орловській області

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сили оборони України 21 вересня завдали удару по об’єкту російських військ у районі населеного пункту Цимбулова Орловської області РФ. Йдеться про місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Внаслідок ураження зайнялися щонайменше три складські приміщення, де зберігали БпЛА. Також пошкоджено майданчик для запуску реактивних дронів та п’ять пускових установок.

Раніше сьогодні, 22 вересня, Генштаб відзвітував про ураження "Башнефть-УНПЗ" в Уфі та Куйбишевського НПЗ у Самарі. Розташовані об’єкти за 1300 і 910 км від українського кордону відповідно.

На території обох підприємств після ураження зафіксували пожежі.