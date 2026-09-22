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Вчора російських ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області. Загинула жінка

Постраждав 13-річний хлопець. 

Вчора російських ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області. Загинула жінка
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Вчора упродовж доби російські війська обстрілювали 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу в с. Катеринівка Лозівської громади загинула 45-річна жінка, зазнав поранень 13-річний хлопчик.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 КАБ;
  • 1 РСЗВ;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 4 fpv-дрони;
  • 101 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

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У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок в сел. Золочів. 

У Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки у с. Новоселівка, приватний будинок в сел. Великий Бурлук. 

В Ізюмському районі пошкоджено електромережі у с. Гаврилівка і ферму у с. Рідне. 

У Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство в м. Дергачі та приватний будинок у с. Лісне. 

У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок в с. Катеринівка. 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 165 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 61 113 людей.

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