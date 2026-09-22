Вчора російських ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області. Загинула жінка

Вчора упродовж доби російські війська обстрілювали 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу в с. Катеринівка Лозівської громади загинула 45-річна жінка, зазнав поранень 13-річний хлопчик.
Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 КАБ;
- 1 РСЗВ;
- 1 БпЛА типу «Герань-2»;
- 3 БпЛА типу «Молнія»;
- 4 fpv-дрони;
- 101 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок в сел. Золочів.
У Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки у с. Новоселівка, приватний будинок в сел. Великий Бурлук.
В Ізюмському районі пошкоджено електромережі у с. Гаврилівка і ферму у с. Рідне.
У Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство в м. Дергачі та приватний будинок у с. Лісне.
У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок в с. Катеринівка.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 165 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 61 113 людей.