Латвія заблокувала компроміс щодо зняття санкцій з олігархів Усманова і Фрідмана

У послів ЄС залишився день, щоб продовжити обмеження проти 3 тисяч осіб.

Європейський Союз у понеділок знову не зміг досягти згоди щодо продовження індивідуальних санкцій проти близько 3 тисяч осіб, відповідальних за розв'язування війни проти України.

Як пише Euractiv, проблемою вчергове стала позиція Франції, яка вимагає зняти обмеження з олігарха Алішера Усманова, а також Словаччини, що хоче прибрати з чорного списку мільярдера Михайла Фрідмана.

У вигляді компромісу Париж та Братислава запропонували пролонгувати термін чинності санкцій з пів року одразу до трьох років. Але Латвія заблокувала таку угоду, вимагаючи не змінювати список підсанкційних осіб.

Тепер у послів ЄС залишається менше доби на те, щоб все ж домовитися про продовження санкцій. Їхнє наступне засідання було призначене на ранній час у вівторок.