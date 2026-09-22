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Латвія заблокувала компроміс щодо зняття санкцій з олігархів Усманова і Фрідмана

У послів ЄС залишився день, щоб продовжити обмеження проти 3 тисяч осіб.

Латвія заблокувала компроміс щодо зняття санкцій з олігархів Усманова і Фрідмана
Фото: detector.media

Європейський Союз у понеділок знову не зміг досягти згоди щодо продовження індивідуальних санкцій проти близько 3 тисяч осіб, відповідальних за розв'язування війни проти України.

Як пише Euractiv, проблемою вчергове стала позиція Франції, яка вимагає зняти обмеження з олігарха Алішера Усманова, а також Словаччини, що хоче прибрати з чорного списку мільярдера Михайла Фрідмана.

У вигляді компромісу Париж та Братислава запропонували пролонгувати термін чинності санкцій з пів року одразу до трьох років. Але Латвія заблокувала таку угоду, вимагаючи не змінювати список підсанкційних осіб.

Тепер у послів ЄС залишається менше доби на те, щоб все ж домовитися про продовження санкцій. Їхнє наступне засідання було призначене на ранній час у вівторок.

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