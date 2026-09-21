На Миколаївщині внаслідок російської атаки загинула трирічна дитина

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У Вознесенському районі Миколаївської області внаслідок російської атаки загинув трирічний хлопчик.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За словами Решетілова, смертельне поранення хлопчик отримав вдень під час повітряної атаки російських військ. Дитина на момент удару перебувала на вулиці.

"Сьогодні вдень під час повітряної атаки ворога у Вознесенському районі смертельне поранення отримав трирічний хлопчик, який перебував на вулиці", – повідомив очільник ОВА.

Медики намагалися врятувати дитину, однак, попри їхні зусилля, хлопчик помер від отриманих поранень.