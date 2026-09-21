З початку вересня РФ випустила по Україні 1900 реактивних дронів.

Російські війська дедалі частіше застосовують для ударів по Україні реактивні ударні безпілотники та змінюють тактику їхнього використання. Ворог враховує метеоумови на маршруті польоту та біля цілі.

Про це в етері телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише "Суспільне".

За словами Ігната, загалом Росія запустила по Україні вже близько 7700 реактивних безпілотників. Лише від початку вересня їх було близько 1900.

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Для порівняння, за весь липень російські війська запустили 2800 таких дронів.

"Відсоток збиття – 60%, що є досить великим показником з урахуванням нинішніх можливостей Сил оборони", – сказав представник Повітряних сил.

Він також зазначив, що у вересні було кілька хвиль великої кількості класичних «шахедів» у напрямку західних областей України.

За словами Юрія Ігната, російські військові постійно розробляють нові маневри, а інтенсивність застосування безпілотників безпосередньо пов'язана з погодними умовами.

"Перше, на що дивитиметься противник – це метеоумови в районі прольоту маршруту та в районі цілі, яку хоче уразити. Якщо буде туман, хмарність – це буде ускладнювати роботу української ППО. В цьому питанні вони дуже добре орієнтуються", – сказав Ігнат.

За його словами, Росія намагається ускладнити роботу української протиповітряної оборони не лише збільшенням кількості засобів повітряного нападу, а й постійним удосконаленням тактики їхнього застосування.