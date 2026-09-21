На Миколаївщині змінили час комендантської години

Комендантська година на Миколаївщині триватиме з 01:00 до 05:00.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На Миколаївщині змінюється час комендантської години. Новий режим почне діяти з 22 вересня 2026 року.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Рішення ухвалили під час засідання Ради оборони Миколаївської області. Відповідний наказ №30 Георгій Решетілов підписав 21 вересня.

Відтак із 22 вересня на всій території Миколаївської області комендантська година діятиме з 01:00 до 05:00.

У цей самий період діятиме спеціальний режим світломаскування в режимі повного затемнення.

В ОВА закликали жителів області дотримуватися встановлених правил та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.