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На Миколаївщині змінили час комендантської години

Комендантська година на Миколаївщині триватиме з 01:00 до 05:00.

На Миколаївщині змінили час комендантської години
Фото: НПУ

На Миколаївщині змінюється час комендантської години. Новий режим почне діяти з 22 вересня 2026 року.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Рішення ухвалили під час засідання Ради оборони Миколаївської області. Відповідний наказ №30 Георгій Решетілов підписав 21 вересня.

Відтак із 22 вересня на всій території Миколаївської області комендантська година діятиме з 01:00 до 05:00.

У цей самий період діятиме спеціальний режим світломаскування в режимі повного затемнення.

В ОВА закликали жителів області дотримуватися встановлених правил та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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