Зрадники отримали по 10 і 15 років ув'язнення. Один із них співпрацював зі слідством.

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Двоє агентів російських спецслужб, які на замовлення ФСБ підпалювали об’єкти Укрзалізниці у Києві, отримали реальні терміни ув’язнення. Один із них проведе за ґратами 15 років, інший – 10.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За матеріалами СБУ, двоє чоловіків виконували завдання ФСБ зі знищення релейних шаф столичних ліній Укрзалізниці.

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За версією слідства, таким чином російська спецслужба намагалася порушити безперебійну логістику вантажних перевезень, зокрема у напрямку фронтових районів.

СБУ викрила зловмисників у березні 2025 року.

За даними слідства, для підготовки диверсій ФСБ залучила двох місцевих чоловіків, які мали наркотичну залежність. Один із них раніше вже відбував покарання за зберігання заборонених речовин.

У поле зору російської спецслужби вони потрапили через Telegram-канали, де шукали можливість отримати гроші для придбання наркотиків.

Після вербування куратор із Росії доручив їм придбати легкозаймисту суміш і використати її для знищення релейної шафи.

Зловмисники зламали захисний корпус енергообладнання та підпалили його зсередини. Загоряння вони одночасно фіксували на камеру мобільного телефону для подальшого звіту російському куратору.

За даними СБУ, дистанційною координацією диверсії займався "зв’язковий" російської спецслужби, який перебуває в Московській області.

Під час обшуків у затриманих правоохоронці виявили одяг, у якому вони здійснювали підпал, а також мобільні телефони з доказами роботи на користь Росії.

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Суд визнав обох агентів винними за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України – диверсія, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану.

Одному із засуджених призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Іншого, з урахуванням його співпраці зі слідством, суд засудив до 10 років ув’язнення.

Крім того, громадянину РФ із Московської області, який, за даними СБУ, координував агентурну групу, повідомили про заочну підозру. Розслідування щодо нього триває.

Досудове розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.