ОГП: Російському десантнику заочно повідомили про підозру у катуванні цивільних у Бучі

Прокурори ідентифікували російського військового, який міг бути причетним до воєнних злочинів під час окупації Бучі.

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Правоохоронці ідентифікували ще одного російського військового, який імовірно причетний до воєнних злочинів під час окупації Бучі Київської області у березні 2022 року.

Йдеться про 26-річного заступника командира бойової машини десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ.

Про це повідомили Національна поліція України та Офіс Генерального прокурора.

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За матеріалами справи, 8 березня 2022 року житель Бучі вийшов із церкви "Віфанія", де разом із родиною переховувався від обстрілів, і попрямував до магазину.

На вулиці Вокзальній його зупинили російські військові, які облаштували блокпост на території салону краси.

Після перевірки мобільного телефону чоловіка відвели до сусіднього домоволодіння. Там його змусили роздягнутися до пояса та пластиковими стяжками прив'язали до колони.

За даними правоохоронців, упродовж близько 30 хвилин російські військові били чоловіка руками, ногами та тупими предметами.

Згодом на місце прибула інша група російських військових, серед яких був фігурант справи.

"Російський військовослужбовець ударив беззбройного чоловіка стволом автомата в обличчя, вибивши йому зуби, а потім встромив ствол до рота та погрожував розстрілом. Чоловік не мав зброї та не брав участі в бойових діях", – повідомили в поліції.

Того ж дня потерпілого відпустили. 12 березня він евакуювався з Бучі.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з цивільним населенням.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують встановлювати російських військовослужбовців, яких можуть бути причетними до злочинів проти цивільного населення під час окупації Бучі.