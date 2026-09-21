Правоохоронці розповіли подробиці викриття конвертаційного центру в Україні: щомісяця через схему проходило 500 млн грн

ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка через фіктивні компанії та криптовалюту конвертувала безготівкові кошти в готівку.

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Офіс Генерального прокурора та детективи Бюро економічної безпеки України викрили діяльність злочинної організації, яка, за даними слідства, допомагала підприємствам переводити безготівкові кошти в готівку через фіктивні компанії та криптовалюту.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, "конвертаційний центр" діяв із серпня 2023 року до вересня 2026 року. До злочинної організації входили понад 30 осіб, між якими був розподілений обов’язок – від пошуку підставних директорів і ведення бухгалтерії до управління криптогаманцями та доставки готівки замовникам.

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Щомісяця через схему проходило близько 500 млн грн. Загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд грн.

Учасники, за версією слідства, знаходили людей у скрутному матеріальному становищі та реєстрували на них підприємства і ФОП, які фактично не здійснювали господарської діяльності.

На рахунки таких компаній надходили кошти від реального бізнесу нібито за товари або послуги. За даними слідства, це дозволяло формувати безпідставний податковий кредит та ухилятися від сплати податків.

Надалі безготівкові кошти конвертували у криптовалюту Tether (USDT) та переказували на спеціально створені криптогаманці.

Через мережу онлайн- та офлайн-обмінників криптовалюту обмінювали на готівку. Після цього кур’єри доставляли гроші замовникам.

За свої послуги учасники схеми отримували від 1,5% до 3,5% від суми конвертації.

Для конспірації, за даними правоохоронців, використовували VPN-сервіси, іноземні SIM-карти та понад 30 закритих Telegram-груп.

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18 вересня детективи БЕБ провели 50 обшуків за місцями проживання учасників організації та в офісах.

Правоохоронці вилучили:

35 569 750 грн;

1 425 878 доларів США;

647 445 євро;

43 одиниці комп’ютерної техніки та 11 мобільних телефонів;

28 печаток фіктивних підприємств;

бухгалтерські документи щодо понад 30 фіктивних компаній.

Шістьом учасникам злочинної організації повідомили про підозру за фактами участі у злочинній організації, незаконних дій із документами на переказ, підроблення документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Йдеться про правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.