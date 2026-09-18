«Схеми»: Львівська облпрокуратура заперечила зустріч свого очільника з фігурантом справи «Карфаген» Кропивою

Львівська обласна прокуратура спростувала інформацію про зустріч її керівника Миколи Мерета із підозрюваним у справі «Карфаген», ексзаступником начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергієм Кропивою та колишнім заступником.

Про це повідомили у відомстві на запит проєкту «Схеми».

Раніше в суді Кропива переконував, що НАБУ затримало його у Львові під час службового відрядження, а сам він нібито зустрічався з очільником обласної прокуратури та іншими посадовцями. Водночас на прохання назвати ім’я та по батькові Мерета ексчиновник зізнався, що не пам'ятає їх. Прокурор САП одразу заперечив цю версію, зазначивши, що, за даними слідства, посадовець просто відпочивав у місті з цивільною дружиною.

У Львівській обласній прокуратурі підтвердили, що її очільник перебував на робочому місці, жодних зустрічей чи телефонних розмов із Кропивою не мав, а відомості про його контакти з іншими працівниками установи відсутні.

Що відомо про операцію «Карфаген»