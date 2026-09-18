«Схеми»: Львівська облпрокуратура заперечила зустріч свого очільника з фігурантом справи «Карфаген» Кропивою

Львівська обласна прокуратура спростувала інформацію про зустріч її керівника Миколи Мерета із підозрюваним у справі «Карфаген», ексзаступником начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергієм Кропивою та колишнім заступником.
Про це повідомили у відомстві на запит проєкту «Схеми».
Раніше в суді Кропива переконував, що НАБУ затримало його у Львові під час службового відрядження, а сам він нібито зустрічався з очільником обласної прокуратури та іншими посадовцями. Водночас на прохання назвати ім’я та по батькові Мерета ексчиновник зізнався, що не пам'ятає їх. Прокурор САП одразу заперечив цю версію, зазначивши, що, за даними слідства, посадовець просто відпочивав у місті з цивільною дружиною.
У Львівській обласній прокуратурі підтвердили, що її очільник перебував на робочому місці, жодних зустрічей чи телефонних розмов із Кропивою не мав, а відомості про його контакти з іншими працівниками установи відсутні.
Що відомо про операцію «Карфаген»
- НАБУ і САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації "на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України".
- Антикорупційні органи заявили, що учасники організації можуть бути причетні до "кришування" мережі шахрайських колцентрів та легалізації майна.
- В Офісі Генпрокурора відреагували на можливу причетність одного з працівників до роботи з шахрайськими колцентрами. Там заявили, що усі обставини має встановити слідство.
- Генпрокурор заперечив свою причетність до схеми і доручив пройти поліграф усім працівникам прокуратури, які розслідують справи про незаконні колцентри. Також Кравченко подав заяву про відставку.
- У відео НАБУ фігурували організатор — посадовець ОГП, якого називають "Канцлер". А також "Шеф", "Муза" та інші учасники схеми. Загалом НАБУ заявило про викриття п’ятьох осіб у межах провадження за ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна).
- 6 вересня суд відправив під варту співробітника ОГП Сергія Кропиву. 8 вересня «запобіжку» обрали довіреній особі «Канцлера».
- Згодом звільнилася з роботи перша заступниця ексгенпрокурора Кравченка Марія Вдовиченко.
- 15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади. Перед тим він уночі виїхав за кордон.
- 16 вересня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для Кропиви – він залишиться під вартою з альтернативою внесення 120 млн грн застави.