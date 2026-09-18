Операція «Карфаген»: Офіс Генпрокурора реорганізував департамент, де працював Кропива, і ліквідував його посаду

Департамент міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора реорганізували, а посаду заступника керівника департаменту, яку обіймав фігурант операції «Карфаген» Сергій Кропива, ліквідували.
Про це повідомила речниця ОГП Мар'яна Гайовська, повідомляє «Українська правда».
«Наказом виконувача обов'язків Генерального прокурора реорганізовано Департамент міжнародного співробітництва ОГП. У межах реорганізації, в тому числі, ліквідовано посаду заступника начальника Департаменту, яку обіймав Кропива С.В», - зазначила Гайовська.
Перед тим в Офісі Генпрокурора пояснили, що не можна видавати наказ про звільнення прокурора на підставі його арешту чи вручення підозри.
Крім того, дисциплінарна скарга щодо Кропиви перебуває на розгляді Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Ця комісія може ухвалити рішення про дисциплінарне стягнення у вигляді, наприклад, звільнення фігуранта з органів прокуратури.
Тим часом виконувач обовʼязків генпрокурора Антон Ковальський звернувся з листом до комісії, аби вона пришвидшила розгляд дисциплінарної скарги і відсторонила Кропиву від посади.
Що відомо про операцію «Карфаген»
- НАБУ і САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації "на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України".
- Антикорупційні органи заявили, що учасники організації можуть бути причетні до "кришування" мережі шахрайських колцентрів та легалізації майна.
- В Офісі Генпрокурора відреагували на можливу причетність одного з працівників до роботи з шахрайськими колцентрами. Там заявили, що усі обставини має встановити слідство.
- Генпрокурор заперечив свою причетність до схеми і доручив пройти поліграф усім працівникам прокуратури, які розслідують справи про незаконні колцентри. Також Кравченко подав заяву про відставку. 15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади, а згодом він взагалі покинув територію держави.
- У відео НАБУ фігурували організатор — посадовець ОГП, якого називають "Канцлер". А також "Шеф", "Муза" та інші учасники схеми. Загалом НАБУ заявило про викриття п’ятьох осіб у межах провадження за ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна).
- 6 вересня суд відправив під варту співробітника ОГП Сергія Кропиву. 8 вересня «запобіжку» обрали довіреній особі «Канцлера».
- 16 вересня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для Кропиви – він залишиться під вартою з альтернативою внесення 120 млн грн застави.
- До речі, Львівська обласна прокуратура спростувала інформацію про зустріч її керівника Миколи Мерета із Кропивою.