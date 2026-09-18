Операція «Карфаген»: Офіс Генпрокурора реорганізував департамент, де працював Кропива, і ліквідував його посаду

Департамент міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора реорганізували, а посаду заступника керівника департаменту, яку обіймав фігурант операції «Карфаген» Сергій Кропива, ліквідували.

Про це повідомила речниця ОГП Мар'яна Гайовська, повідомляє «Українська правда».

«Наказом виконувача обов'язків Генерального прокурора реорганізовано Департамент міжнародного співробітництва ОГП. У межах реорганізації, в тому числі, ліквідовано посаду заступника начальника Департаменту, яку обіймав Кропива С.В», - зазначила Гайовська.

Перед тим в Офісі Генпрокурора пояснили, що не можна видавати наказ про звільнення прокурора на підставі його арешту чи вручення підозри.

Крім того, дисциплінарна скарга щодо Кропиви перебуває на розгляді Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Ця комісія може ухвалити рішення про дисциплінарне стягнення у вигляді, наприклад, звільнення фігуранта з органів прокуратури.

Тим часом виконувач обовʼязків генпрокурора Антон Ковальський звернувся з листом до комісії, аби вона пришвидшила розгляд дисциплінарної скарги і відсторонила Кропиву від посади.

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