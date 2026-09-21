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АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід підозрюваному у справі «Карфаген» Дидичу

Дидич залишається в СІЗО, допоки не внесе повну суму застави в розмірі 15 млн грн.

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід підозрюваному у справі «Карфаген» Дидичу
Олександр Дидич
Фото: Transparency International Ukraine

Сьогодні, 21 вересня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід Олександру Дидичу, який є підозрюваним у справі «Карфаген». 

Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.

«АП ВАКС, розглянувши апеляційну скаргу захисту Олександра Дидича, залишила без змін запобіжний захід, обраний йому 8 вересня 2026 року», – розповіли там.

Відтак Дидич залишається в СІЗО, допоки не внесе повну суму застави в розмірі 15 млн грн.

TIU зазначає, що НАБУ та САП підозрюють керівника одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора Сергія Кропиву та його спільників, серед яких адвокат Олександр Дидич, у створенні злочинної організації, яка забезпечила системне одержання хабарів від шахрайських колцентрів та легалізувала понад 89,9 млн грн, здобутих злочинним шляхом.

  • НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України. За даними НАБУ та САП, учасники створеної в 2025 році організації можуть бути причетні до «дахування» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
  • Під підозрою п'ятеро осіб. Статті обвинувачення – ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна). У розмовах фігурантів також фігурує «Шеф» – особа, яка керувала Кропивою. Підозру цій людині станом на зараз не оголошували.
  • Згодом Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора України і виїхав із України. Пізніше, 15 вересня, Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора України.
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