АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід підозрюваному у справі «Карфаген» Дидичу

Сьогодні, 21 вересня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід Олександру Дидичу, який є підозрюваним у справі «Карфаген».
Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.
«АП ВАКС, розглянувши апеляційну скаргу захисту Олександра Дидича, залишила без змін запобіжний захід, обраний йому 8 вересня 2026 року», – розповіли там.
Відтак Дидич залишається в СІЗО, допоки не внесе повну суму застави в розмірі 15 млн грн.
TIU зазначає, що НАБУ та САП підозрюють керівника одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора Сергія Кропиву та його спільників, серед яких адвокат Олександр Дидич, у створенні злочинної організації, яка забезпечила системне одержання хабарів від шахрайських колцентрів та легалізувала понад 89,9 млн грн, здобутих злочинним шляхом.
- НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України. За даними НАБУ та САП, учасники створеної в 2025 році організації можуть бути причетні до «дахування» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- Під підозрою п'ятеро осіб. Статті обвинувачення – ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна). У розмовах фігурантів також фігурує «Шеф» – особа, яка керувала Кропивою. Підозру цій людині станом на зараз не оголошували.
- Згодом Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора України і виїхав із України. Пізніше, 15 вересня, Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора України.