АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід підозрюваному у справі «Карфаген» Дидичу

Дидич залишається в СІЗО, допоки не внесе повну суму застави в розмірі 15 млн грн.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні, 21 вересня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід Олександру Дидичу, який є підозрюваним у справі «Карфаген».

Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.

«АП ВАКС, розглянувши апеляційну скаргу захисту Олександра Дидича, залишила без змін запобіжний захід, обраний йому 8 вересня 2026 року», – розповіли там.

Відтак Дидич залишається в СІЗО, допоки не внесе повну суму застави в розмірі 15 млн грн.

TIU зазначає, що НАБУ та САП підозрюють керівника одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора Сергія Кропиву та його спільників, серед яких адвокат Олександр Дидич, у створенні злочинної організації, яка забезпечила системне одержання хабарів від шахрайських колцентрів та легалізувала понад 89,9 млн грн, здобутих злочинним шляхом.