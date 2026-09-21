На Дніпропетровщині через російські обстріли загинула людина

Окупанти упродовж дня обстрілювали область дронами та з артилерії.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Через російський терор у Дніпропетровській області загинула людина. Війська РФ спрямували по чотирьох районах області БпЛА та били з артилерії.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула. Майже 50 разів ворог атакував чотири райони безпілотниками та артилерією", – ідеться у повідомленні.

Реклама

У Дніпрі понівечена інфраструктура, магазин та дитячий садок.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджена інфраструктура, магазин, приватний будинок, автівки. Загинула одна людина.

На Криворіжжі росіяни цілили по Зеленодольській громаді. Понівечені підприємство і автівка.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Миколаївській та Васильківській громадах. Зайнялися пожежі.