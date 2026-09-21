На Київщині через атаку постраждала цивільна

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Росіяни продовжують терор Київської області. Через чергову ворожу атаку в Обухівському районі травм зазнала жінка.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"В Обухівському районі внаслідок ворожої атаки травмовано жінку. Попередньо, у неї ушкодження ноги та руки", – зазначає начальник ОВА.

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Потерпілій надають всю необхідну меддопомогу.

Також у районі пошкоджено 3 приватні будинки. Там виникли пожежі, які ліквідовують рятувальники ДСНС.

Напередодні Ткаченко також повідомляв про наслідки ворожої атаки у Бучанському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на підприємстві.

"В іншому населеному пункті району пошкоджено два приватні будинки, 4 автомобілі та складські приміщення. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила", – зазначав він.

ДСНС вдалося ліквідувати пожежу в складському приміщенні у Бориспільському районі, яка виникла після російської атаки.