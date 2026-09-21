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Змінити підставу чинної відстрочки тепер можна через ЦНАП

Поки комісія розглядає заяву, попередня відстрочка продовжує діяти.

Змінити підставу чинної відстрочки тепер можна через ЦНАП
Центр надання адміністративних послуг
Фото: з відкритих джерел

Відтепер через ЦНАП можна змінити підставу чинної відстрочки для військовозобов'язаних. На час розгляду заяви попередня відстрочка залишається чинною.

Про це повідомили в Міноборони.

Для цього потрібно особисто звернутися до ЦНАПу із документами, які підтверджують право на відстрочку за новою підставою. Перелік документів залежить від цієї підстави.

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Під час подання заяви система перевірить у реєстрі Оберіг, чи перебуває людина на військовому обліку, чи має чинну відстрочку та коли закінчується строк її дії.

Рішення про переоформлення ухвалює комісія районного або міського ТЦК та СП, де військовозобов'язаний перебуває на обліку.

Якщо переоформлення погодять, попередня відстрочка припинить діяти лише після внесення до реєстру Оберіг інформації про відстрочку за новою підставою. Якщо відмовлять, попередня відстрочка діятиме до завершення її строку.

Водночас переоформити відстрочку на бронювання через ЦНАП не можна.

  • В Україні автоматично виключатимуть із військового обліку тих, хто досяг граничного віку. Особисто звертатися до ТЦК та СП для цього більше не потрібно.
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