Росіяни продовжують терор Київської області. Через чергову ворожу атаку в Обухівському районі травм зазнала жінка.
Про це повідомляє очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
"В Обухівському районі внаслідок ворожої атаки травмовано жінку. Попередньо, у неї ушкодження ноги та руки", – зазначає начальник ОВА.
Потерпілій надають всю необхідну меддопомогу.
Також у районі пошкоджено 3 приватні будинки. Там виникли пожежі, які ліквідовують рятувальники ДСНС.
Напередодні Ткаченко також повідомляв про наслідки ворожої атаки у Бучанському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на підприємстві.
"В іншому населеному пункті району пошкоджено два приватні будинки, 4 автомобілі та складські приміщення. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила", – зазначав він.
ДСНС вдалося ліквідувати пожежу в складському приміщенні у Бориспільському районі, яка виникла після російської атаки.