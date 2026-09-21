У вівторок в Україні очікується похолодання, подекуди дощитиме

В західних, Житомирській та Вінницькій областях температура повітря вночі може опуститись до +4°.

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У вівторок, 22 вересня в більшості регіонів України прогнозують дощі. Помірні, вночі у північних областях значні дощі, у більшості центральних та південних областей вдень місцями невеликий дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр в Facebook Прогноз погоди на 22 вересня

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Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура повітря у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°; на сході та південному сході країни вночі 11-16°, вдень 19-24°; на решті території вночі 7-12°, вдень 12-17°.

На Київщині та в Києві вночі значний, вдень помірний дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі 7-12°, вдень 12-17°; у Києві вночі близько 10°, вдень 13-15°.