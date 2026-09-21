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Генштаб: 197 боїв відбулося на фронті від початку доби

Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку. Там Сили оборони відбили 23 ворожі штурми.

Генштаб: 197 боїв відбулося на фронті від початку доби
Фото: З відкритих джерел

Від початку доби 21 вересня на фронті відбулося 197 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 50 авіаційних ударів, скинув 168 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6137 дронів-камікадзе та здійснив 1930 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках наступальної активності ворога не відзначено.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Козачої Лопані, Лимана, Симинівки, Рибалчиного та Зарубинки; ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили один штурм противника в районі Ківшарівки.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили дві спроби загарбників просунутися в районах Шийківки, Новоселівки та Дерилового; ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три спроби загарбників іти вперед поблизу Озерного, Миколаївки та Рай-Олександрівки.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі Федорівки Другої.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки, Розкішного та Новопавлівки; ще одне боєзіткнення триває.

Усього 23 атаки відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Софіївка, Добропілля, Новий Донбас, Вільне, Білицьке, Ганнівка, Красноподілля, Водянське, Дорожнє, Василівка, Мирне, Сергіївка та Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 40 окупантів та 14 — поранено; знищено дві одиниці автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 55 укриттів ворога. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, шість артилерійських систем, дві одиниці спеціальної техніки, сім пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 178 укриттів противника. Знищено або подавлено 103 безпілотні літальні апарати різних типів.

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На Олександрівському напрямку окупанти активних дій не здійснювали.

Десять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Різдвянка, Тернувате та Копані.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника в районі Павлівки.

Минулося без штурмових дій противника на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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