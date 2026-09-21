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Росіяни скинули авіабомбу "ФАБ-250" по будівлі лікарні у Слов'янську

Пошкоджена пам’ятка архітектури місцевого значення.

Росіяни скинули авіабомбу "ФАБ-250" по будівлі лікарні у Слов'янську
Росіяни скинули авіабомбу "ФАБ-250" по будівлі лікарні у Слов'янську
Фото: Вадим Лях/Слов'янська МВА

Російські військові завдали авіаудару по історичній будівлі лікарні, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення у Слов’янську Донецької області. Внаслідок атаки будівля частково зруйнована.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

"Сьогодні, 21 вересня, біля 16:30, ворог наніс авіаудар ФАБ-250 по непрацюючому медичному закладу Словʼянська. На щастя, без постраждалих", – повідомив очільник МВА.

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Унаслідок удару частково зруйнована будівля, яка має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

"Будинок був зведений у 1901 році. Більше сторіччя тут рятували життя людей. Лікарня пережила Першу і Другу світові війни. Але не витримала російської навали", – наголосив він.

Крім самої будівлі медзакладу, внаслідок удару пошкоджені прилеглі приватні будинки та автомобілі.

Загиблих і поранених внаслідок цього удару немає.

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