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Росіяни скинули авіабомбу "ФАБ-250" по будівлі лікарні у Слов'янську

Російські військові завдали авіаудару по історичній будівлі лікарні, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення у Слов’янську Донецької області. Внаслідок атаки будівля частково зруйнована.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

"Сьогодні, 21 вересня, біля 16:30, ворог наніс авіаудар ФАБ-250 по непрацюючому медичному закладу Словʼянська. На щастя, без постраждалих", – повідомив очільник МВА.

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Унаслідок удару частково зруйнована будівля, яка має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

"Будинок був зведений у 1901 році. Більше сторіччя тут рятували життя людей. Лікарня пережила Першу і Другу світові війни. Але не витримала російської навали", – наголосив він.

Крім самої будівлі медзакладу, внаслідок удару пошкоджені прилеглі приватні будинки та автомобілі.

Загиблих і поранених внаслідок цього удару немає.