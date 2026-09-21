Російські військові завдали авіаудару по історичній будівлі лікарні, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення у Слов’янську Донецької області. Внаслідок атаки будівля частково зруйнована.
Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.
"Сьогодні, 21 вересня, біля 16:30, ворог наніс авіаудар ФАБ-250 по непрацюючому медичному закладу Словʼянська. На щастя, без постраждалих", – повідомив очільник МВА.
Унаслідок удару частково зруйнована будівля, яка має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.
"Будинок був зведений у 1901 році. Більше сторіччя тут рятували життя людей. Лікарня пережила Першу і Другу світові війни. Але не витримала російської навали", – наголосив він.
Крім самої будівлі медзакладу, внаслідок удару пошкоджені прилеглі приватні будинки та автомобілі.
Загиблих і поранених внаслідок цього удару немає.
- У Слов’янську на Донеччині внаслідок російського удару безпілотником загинув чоловік. Один із російських дронів влучив у п’ятиповерховий житловий будинок.