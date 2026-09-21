Головне за понеділок, 21 вересня: майже 200 боєзіткнень, нові правила роботи лікарень

Бойові дії на Донеччині, 197 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удар по лікарні в Слов’янську. Яким запам’ятається 1671-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 21 вересня на фронті від початку доби відбулося 197 боїв.

Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку – 23 ворожі штурми.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 21 вересня – в новині.

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У Комишувасі Запорізької області російські війська атакували маршрутку з людьми. Унаслідок обстрілу загинула жінка, ще трьох людей поранено.

Російські військові завдали авіаудару по історичній будівлі лікарні, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення у Слов’янську Донецької області.

Унаслідок удару частково зруйнована будівля, зведена у 1901 році, яка має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

Крім самої будівлі медзакладу, внаслідок удару пошкоджені прилеглі приватні будинки та автомобілі.

Загиблих і поранених внаслідок цього удару немає.

Міністерство закордонних справ України заявило, що 18–20 вересня Росія провела на тимчасово окупованих територіях України так звані "вибори" до Державної думи РФ і закликало міжнародну спільноту не визнавати їх.

"Повторюємо нашу позицію: цей фарс не має нічого спільного ані з демократичними виборами, ані з волевиявленням людей. Проведення «виборів» на тимчасово окупованих територіях є незаконним, а їхні результати — нікчемними. Це порушення національного законодавства України та міжнародного права, яке позбавляє залишків легітимності весь процес парламентських виборів у Росії загалом та склад російського парламенту", - йдеться в заяві.

МЗС наголошує, що таким чином Росія прагне використати результати цих "виборів" для легітимізації подальшої агресії та продовження війни та терору.

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Більше інформації – в новині.

Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози.

За жовтого рівня повітряної загрози медичні заклади продовжують працювати у штатному режимі. При цьому має бути забезпечений повний доступ працівників, пацієнтів та відвідувачів до укриттів.

За червоного рівня загрози пацієнти та медичні працівники мають перейти до укриттів. Водночас медична допомога, переривання якої може становити небезпеку для життя та здоров'я людини, не припиняється. Йдеться, зокрема, про проведення операцій, реанімаційні заходи та інтенсивну терапію.

Екстрена медицина продовжує працювати незалежно від рівня повітряної загрози.

Більше інформації – в новині.

На місці вирубки дерев на Теремках відновили будівельні роботи. Поліція охороняє парк від протестувальників, заявили на сторінці активістів «Зелені Теремки».

На оприлюдненому відео зафіксовано кордон з поліцейських, що відділяє техніку від активістів. Громада вважає ці роботи незаконними, в КМДА на початку місяця попереджали, що близько 10 дерев іще доведеться вирубити.

Водночас в КМДА запевнили, що вирубку сьогодні не розпочинали. «Інформація, яка сьогодні з’явилася в низці ресурсів про нібито нову вирубку дерев на Теремках, не відповідає дійсності. Наразі на локації тривають будівельно-монтажні роботи з прокладання резервної теплотраси для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Вона має забезпечити резервне теплопостачання в разі надзвичайної ситуації чи зупинки ТЕЦ», – йдеться у повідомленні.

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Подробиці – в новині.

Лідер польської партії «Право і Справедливість» Ярослав Качинський, виступаючи на молодіжному конгресі у Августові, заявив, що українська влада на початку великої війни могла мати намір втягнути Польщу.

За словами Качинського, на початковому етапі війни Україна очікувала від Польщі дій, на які Варшава не могла погодитися.

«Я думаю, що у них спочатку була дещо дивна ідея, що вони втягнуть нас у цю війну, навіть на основі створення єдиної держави. Виступ Зеленського в Сеймі був саме в цьому напрямку», – заявив лідер «ПіС».

Виступ Володимира Зеленського в Сеймі, про який згадав Ярослав Качинський, відбувся 11 березня 2022 року через відеозв’язок. У ньому президент України дякував за допомогу, говорив про “надзвичайно сильний союз” України і Польщі і єдність між двома народами. При цьому він зазначив: “Сьогодні ми боремося, щоб для країн Балтії та для Польщі такий злий час не настав”. Тобто ані про єдину державу, ані про втягування Польщі у війну не йшлося.

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