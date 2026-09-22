Контрабанду виявили в рейсовому автобусі, на кордоні з Угорщиною.

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Під виглядом печива в Україну намагалися ввезти препарати для схуднення на 7 млн грн.

Про це повідомили в Державній митній службі України.

На митному посту "Тиса", у рейсовому автобусі виявили партію препаратів для схуднення та контролю діабету з діючою речовиною тірзепатид.

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Фото: Державна митна служба/Telegram

"Під водійським сидінням у термосумках знаходились 360 шприц-ручок торгової марки «Mounjaro KwikPen» в асортименті у заводському пакуванні від печива", - повідомили в Державній митній службі.

Проти водія склали протокол за ч. 1 ст. 483 МКУ. Партію препаратів вилучили до рішення суду. Орієнтовна вартість товару сягає 7 млн грн.