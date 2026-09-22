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У Кременчуцькому районі РФ атакувала промислове підприємство та обʼєкт критичної інфраструктури

Також є ушкодження на території приватного підприємства у Полтавському районі.

У Кременчуцькому районі РФ атакувала промислове підприємство та обʼєкт критичної інфраструктури
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

У ніч на 22 вересня росіяни завдали масованого удару по території Полтавської області. Атакували підприємство, обʼєкт критичної інфраструктури, агропідприємство, але люди цілі. 

Про це написав начальник ОВА Віталій Дяківнич. 

«Сьогодні вночі ворог завдав масованого удару по Полтавщині. У Кременчуцькому районі атаковано промислове підприємство та обʼєкт критичної інфраструктури», – розповів він. 

У Полтавському районі ворожий БпЛА впав на територію приватного агропідприємства. Пошкоджено господарче приміщення та техніку.

В обох випадках люди не постраждали.

  • У ніч на 22 вересня російська армія атакувала Україну ракетами різних типів та безпілотниками. ППО знешкодила 186 цілей. Основними напрямками удару були Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина. 
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