Також є ушкодження на території приватного підприємства у Полтавському районі.

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У ніч на 22 вересня росіяни завдали масованого удару по території Полтавської області. Атакували підприємство, обʼєкт критичної інфраструктури, агропідприємство, але люди цілі.

Про це написав начальник ОВА Віталій Дяківнич.

«Сьогодні вночі ворог завдав масованого удару по Полтавщині. У Кременчуцькому районі атаковано промислове підприємство та обʼєкт критичної інфраструктури», – розповів він.

У Полтавському районі ворожий БпЛА впав на територію приватного агропідприємства. Пошкоджено господарче приміщення та техніку.

В обох випадках люди не постраждали.