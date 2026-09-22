​Російські війська вчора втратили 1230 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.26 склали:

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії ворога склали близько 1 520 880 осіб.

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