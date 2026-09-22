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​Російські війська вчора втратили 1230 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії ворога склали близько 1 520 880 осіб. 

​Російські війська вчора втратили 1230 солдатів
Український військовослужбовець
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1230 солдатів, 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 2 РСЗВ і засіб ППО.

Про це йдеться у зведенні Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.26 склали:

  • особового складу – близько 1 520 880 (+1 230) осіб.
  • танків – 12 364 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 25 374 (+9) од.
  • артилерійських систем – 50 184 (+42) од.
  • РСЗВ – 2 151 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 663 (+1) од.
  • літаків – 442 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 720 (+8) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 529 134 (+1 441) од.
  • крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 152 173 (+312) од.
  • спеціальна техніка – 4 733 (+4) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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