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Вночі та увечері росіяни атакували Броварський район Київщини (оновлено)

Понівечені будинки, але люди цілі. 

Вночі та увечері росіяни атакували Броварський район Київщини (оновлено)
Наслідки російської атаки на Київщині
Фото: ДСНС

Увечері 21 вересня та в ніч на 22-ге російська армія атакувала Київську область. Є понівечені будинки, але люди цілі. 

Про це йдеться у повідомленні ДСНС

Ввечері внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у складській будівлі в Броварському районі. Пожежу оперативно ліквідували. До її гасіння залучалися рятувальники ДСНС та місцеві пожежні команди навколишніх сіл.

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Наслідки російської атаки на Київщині
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Київщині

Також вночі у Броварському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на покрівлі господарської будівлі. Це займання теж загасили. Пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарську будівлю та 3 автомобілі.

За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Загалом за одну добу в області пошкоджено 34 об'єкти, повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко. Наслідки зафіксовані в Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах.

"Найбільше пошкоджень у Бучанському районі – 17 об’єктів: 12 приватних будинків, 3 транспортні засоби, складське приміщення та підприємство. В Обухівському районі пошкоджено 8 об’єктів: 6 приватних будинків, 2 транспортні засоби. У Броварському районі – 8 об’єктів: 4 приватні будинки, 3 транспортні засоби та виробничо-складське приміщення. У Білоцерківському районі пошкоджено 1 приватний будинок», – сказав він.  

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