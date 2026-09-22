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Через сильний дощ і вітер без світла залишилися споживачі у трьох областях

Знеструмлені частини Дніпропетровщини, Київщини та Чернігівщини.

Через сильний дощ і вітер без світла залишилися споживачі у трьох областях
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Через несприятливі погодні умови на ранок 22 вересня частково знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Київській та Чернігівській областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

Сильний дощ і вітер пошкодили лінії електропередачі. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над їх відновленням.

Крім того, внаслідок російських атак дронами та артилерією нові знеструмлення зафіксували у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас в енергосистемі зросло споживання електроенергії. Станом на 09:30 воно було на 4,5% вищим, ніж у понеділок, 21 вересня. В "Укренерго" пояснили це хмарною та дощовою погодою у більшості регіонів. Українців закликали ощадливо споживати електроенергію протягом усього дня.

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