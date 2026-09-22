Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

​У Запоріжжі через російську атаку БпЛА горіло кафе

Вибух пошкодив автомийку та житлові будинки поруч.

​У Запоріжжі через російську атаку БпЛА горіло кафе
Атака по Запоріжжю
Фото: ДСНС України

У Запоріжжі внаслідок російських ударів безпілотниками сталася пожежа в будівлі кафе.

Про це повідомили в ДСНС України.

Вибухова хвиля та уламки пошкодили приміщення автомийки, а також вікна розташованих поруч житлових будинків.

Реклама

Рятувальники загасили займання. Загальна площа пожежі становила 300 квадратних метрів.

За даними ДСНС, унаслідок атаки обійшлося без жертв.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

  • Вчора вночі – 21 вересня – армія Росії масовано атакувала Запоріжжя. Поранено шістьох людей. Росіяни вдарили по двох дев'ятиповерхівках, ТЦ і корпусу вищого навчального заклад. Травми дістали мешканці житлових будинків.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies