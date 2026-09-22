У Запоріжжі внаслідок російських ударів безпілотниками сталася пожежа в будівлі кафе.
Про це повідомили в ДСНС України.
Вибухова хвиля та уламки пошкодили приміщення автомийки, а також вікна розташованих поруч житлових будинків.
Рятувальники загасили займання. Загальна площа пожежі становила 300 квадратних метрів.
За даними ДСНС, унаслідок атаки обійшлося без жертв.
- Вчора вночі – 21 вересня – армія Росії масовано атакувала Запоріжжя. Поранено шістьох людей. Росіяни вдарили по двох дев'ятиповерхівках, ТЦ і корпусу вищого навчального заклад. Травми дістали мешканці житлових будинків.