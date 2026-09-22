Вибух пошкодив автомийку та житлові будинки поруч.

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Атака по Запоріжжю

У Запоріжжі внаслідок російських ударів безпілотниками сталася пожежа в будівлі кафе.

Про це повідомили в ДСНС України.

Вибухова хвиля та уламки пошкодили приміщення автомийки, а також вікна розташованих поруч житлових будинків.

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Рятувальники загасили займання. Загальна площа пожежі становила 300 квадратних метрів.

За даними ДСНС, унаслідок атаки обійшлося без жертв.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України