Через загрозу повторних ударів рятувальники певний час не могли розпочати гасіння.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні, 22 жовтня, вранці ворог завдав удару по одному з об'єктів транспортної інфраструктури на території Житомирщини.

Як розповів начальник ОВА Віталій Бунечко, на місці падіння безпілотника виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Через загрозу повторних ударів працівники ДСНС певний час не могли розпочати гасіння.

Після стабілізації безпекової ситуації надзвичайники оперативно локалізували та ліквідували пожежу.

За попередньою інформацією, загиблих та травмованих немає.

Фото: Житомирська ОВА Наслідки російської атаки на Житомирщині