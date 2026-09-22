Сьогодні, 22 жовтня, вранці ворог завдав удару по одному з об'єктів транспортної інфраструктури на території Житомирщини.
Як розповів начальник ОВА Віталій Бунечко, на місці падіння безпілотника виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
Через загрозу повторних ударів працівники ДСНС певний час не могли розпочати гасіння.
Після стабілізації безпекової ситуації надзвичайники оперативно локалізували та ліквідували пожежу.
За попередньою інформацією, загиблих та травмованих немає.
- Вчора російська армія атакувала декілька заправок у Житомирській області.