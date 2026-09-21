Андрій Курков: «В Албанії не зовсім розуміють, що війна ведеться також проти культури»

У розмові з Lb.ua Курков поділився враженнями щодо поїздки. Він розповів, що знають про українську культуру в Албанії, наскільки там обізнані щодо російсько-української війни та, чию сторону в ній обирають албанці.

В Україні книга вперше вийшла друком у видавництві «Фоліо» у 2012 році.

За описом, роман поєднав дійсність і вигадку. Він зображує, як над сухопутним Львовом літають чайки, і в місті часом пахне морем. Колишні хіпі в компанії з екс-капітаном КДБ збираються на Личаківському цвинтарі біля могили американського рок-співака і гітариста Джимі Хендрікса. А стародавніми вулицями міста носиться ночами старенька іномарка з людьми, які жадають вилікуватися.

13-16 вересня Курков презентував албанський переклад своєї книги «Львівська гастроль Джимі Хендрікса» в Тірані та Влорі. Саме цей твір у перекладі Рубена Вуллі увійшов до довгого списку Міжнародної Букерівської премії у 2023 році.

Андрій Курков – український письменник та лавреат Спеціальної відзнаки Премії Орвела (2026), чия присутність є регулярною на міжнародних майданчиках. Серед нещодавнього – участь у найбільшому літературному фестивалі Бразилії – FLIP (до речі, він став першим українським автором у програмі фестивалю). А в близькому майбутньому – виступ на церемонії відкриття книжкового фестивалю в Пізі.

Фото: Український інститут Андрій Курков на фестивалі Festa Literária Internacional de Paraty у Бразилії.

Що знають про нинішню Україну та її культуру в Албанії?

Насправді, дуже мало. Українських письменників практично не знають – ані класичних, ані сучасних. Але вони (албанці. – Ред.) відкриті до того, щоб дізнаватися більше про Україну, українську культуру та літературу.

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Але хтось їм відомий?

Албанські письменники знають Андрія Любку. Бо він приїздив туди і вони спілкувалися з ним. Один із письменників згадував роман «Рекреації» Юрія Андруховича. Люди, більш освічені в літературному плані, згадували Тараса Шевченка. Це все.

Чи є в них якісь культурні асоціації з Україною?

Культурних асоціацій майже немає. Річ у тім, що в Албанії є дві культури, за якими вони традиційно стежили – російська й італійська. Багато людей серед старшого покоління досі розмовляють російською. І багато розмовляють італійською. Ці два культурні орієнтири залишилися в них. А про Україну відомо ще дуже мало.

Фото: facebook/Посольство України в Албанії Переклад албанською мовою книги Андрія Куркова «Львівська шахова дуель» («Jimi Hendrix Live in Lviv»)

Що албанці добре розуміють щодо російсько-української війни і що треба пояснювати?

Для них не зовсім зрозуміло питання того, що війна ведеться також проти культури. Але за політичними подіями вони, в цілому, стежать. Йдеться про людей, які читають, стежать за ситуацією загалом.

Політично вони на українському боці. Хоча після того, як Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає Косово, є трохи дистанціювання від українського уряду.

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А які теми щодо України в них викликають більшого розуміння і співчуття, а що залишається зовсім незрозумілим?

Не можу узагальнювати. Бо спілкувався лише з людьми, які приходили на зустрічі – з колегами, друзями видавців. Усі базові речі про ситуацію (російсько-українську війну. – Ред.) їм відомі. Вони це добре розуміють.

Я не зустрів жодної людини, яка сумнівалася б у правоті української сторони в цій війні. Жодного проросійського голосу не почув. І наскільки мені відомо, їх (проросійських голосів. – Ред.) немає там. Люди або нейтральні, або на боці України.

Фото: надане Іриною Синельник Памятник Скандербергу у центрі Тирани, столиці Албанії

Це щодо албанців загалом – не лише про інтелектуальний осередок?

Це загалом. Бо я питав про медіа – як все описують. У цілому, вони передруковують багато статей з французької та італійської преси. В італійській є і проросійські погляди, і проукраїнські. Але загалом передруковують ті, що здебільшого показують реальну ситуацію.