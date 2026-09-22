З початку 2026 року Міноборони кодифікувало 650 нових БпАК

Від початку 2026 року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони України 650 безпілотних авіаційних комплексів. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Серед усіх типів БпЛА найбільше кодифіковано ударних коптерів – 238 нових зразків. Це порівняно недорога та високоточна зброя для ураження живої сили та техніки противника на передовій, зазначили у Міноборони.

Крім того, допущено до використання 231 БпЛА з оптоволоконним каналом управління. Їх основна перевага – стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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Арсенал Сил оборони також поповнили 42 нові дрони-перехоплювачі. Вони відіграють важливу роль у сучасній протиповітряній обороні, забезпечуючи ефективне знищення ворожих безпілотників, маючи при цьому порівняно невисоку вартість, повідомили в оборонному відомстві.

З початку року Міноборони кодифікувало 32 ударних БпЛА middle strike. Вони забезпечують удари по оперативному тилу ворога, зокрема знищення його логістики.

Водночас до використання в Силах оборони допустили 9 ударних дронів deep strike. Наявність безпілотників такого типу дає змогу завдавати ударів вглиб території РФ.

У липні Міністерство оборони звітувало про те, що кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони України 413 БпАК. Серед них, зокрема, українські «Галка», Skyriper Minotaur, «Гор Елкс», «Бешкет», Shturm, Bababoom, Zorro. Також кодифіковані нові БпАК Blinc, «Оптослон», «Чумак», «Сокіл», Hydra, «Крук», «Дзига», «Харьок», «Буран», «Білий Вовк», «Січень» тощо.