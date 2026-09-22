Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
ГоловнаСуспільствоВійна

Речник ВМС: російські морські дрони цього сезону не досягли своїх цілей

Також у ворога удвічі скоротилися можливості застосовувати крилаті ракети "Калібр".

Речник ВМС: російські морські дрони цього сезону не досягли своїх цілей
Дмитро Плетенчук
Фото: Вікіпедія

Жоден із російських морських безпілотників, застосованих цього сезону, не дістався визначеної цілі. Усі такі дрони знищили в морі.

Про це в ефірі "Єдиних новин" повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, призначення російських морських безпілотників наразі складно визначити, оскільки жоден із них не завершив свою місію. Востаннє українські військові знищили такий апарат під час безпосереднього боєзіткнення: дрон Sargan 3000 у морі атакував російський безпілотник і потопив його.

Реклама

Для протидії українським морським дронам країна-агресор використовує різні засоби, зокрема бонові загородження, авіацію та пости спостереження.

Плетенчук також зазначив, що Росія вже втратила близько 30% складу Чорноморського флоту. За останній період удвічі скоротилися його можливості застосовувати крилаті ракети "Калібр".

"Станом на зараз можемо констатувати, що в росіян в строю в акваторії залишаються два надводні кораблі, які є носіями крилатих ракет, і два підводні човни. Проте про застосування саме підводних човнів останнім часом не йдеться", – пояснив Плетенчук.

За словами речника ВМС, основною загрозою для цивільного судноплавства в Чорному морі нині залишаються дрони. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies