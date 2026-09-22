Речник ВМС: російські морські дрони цього сезону не досягли своїх цілей

Жоден із російських морських безпілотників, застосованих цього сезону, не дістався визначеної цілі. Усі такі дрони знищили в морі.

Про це в ефірі "Єдиних новин" повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, призначення російських морських безпілотників наразі складно визначити, оскільки жоден із них не завершив свою місію. Востаннє українські військові знищили такий апарат під час безпосереднього боєзіткнення: дрон Sargan 3000 у морі атакував російський безпілотник і потопив його.

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Для протидії українським морським дронам країна-агресор використовує різні засоби, зокрема бонові загородження, авіацію та пости спостереження.

Плетенчук також зазначив, що Росія вже втратила близько 30% складу Чорноморського флоту. За останній період удвічі скоротилися його можливості застосовувати крилаті ракети "Калібр".

"Станом на зараз можемо констатувати, що в росіян в строю в акваторії залишаються два надводні кораблі, які є носіями крилатих ракет, і два підводні човни. Проте про застосування саме підводних човнів останнім часом не йдеться", – пояснив Плетенчук.

За словами речника ВМС, основною загрозою для цивільного судноплавства в Чорному морі нині залишаються дрони.