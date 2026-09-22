Головне за ніч та ранок вівторка, 22 вересня: майже 250 боєзіткнень, ураження НПЗ на Росії, Зеленські у Нью-Йорку

Нічні повітряні атаки , 248 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, атака дронів на Київ.

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де упродовж наступних днів візьме участь у тижні високого рівня Генасамблеї ООН та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Зокрема з президентом США Дональдом Трампом, президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою, очільниками урядів Данії, Великої Британії, Японії.

Президент і перша леді візьмуть участь у прийнятті від імені Президента США Д.Трампа та пані М.Трамп на честь Глав держав – учасників 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

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Виступ Володимира Зеленського з головної трибуни Генасамблеї ООН запланований на середу, близько 21:00 за київським часом. Перед цим Президент візьме участь у засіданні Ради безпеки з українського питання.

Візит до Нью-Йорка Президент України Володимир Зеленський розпочав із зустрічі з сенаторами США.

Також він зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 248 бойових зіткнень.

Найбільшу кількість штурмів зафіксували на Покровському напрямку - 33.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 19 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки, Розкішного та Новопавлівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

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Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1230 солдатів, 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 2 РСЗВ і засіб ППО. Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії ворога склали близько 1 520 880 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Російська армія вночі та вранці 22 вересня атакувала Київ дронами.

Станом на 7:45 було відомо про трьох поранених за інформацією міського голови і чотирьох – за інформацією військової адміністрації і ДСНС.

Двох людей довелося госпіталізувати, повідомив мер Віталій Кличко. Пошкодження зафіксовано в трьох районах.

Докладніше – в новині.

У ніч та вранці 22 вересня Росія здійснила чергову масовану атаку дронами й ракетами по українських містах. Під ударами опинилися 13 областей, а також Київ, повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Російські військові цілеспрямовано атакували бізнес, фермерські господарства, склади, залізничну та енергетичну інфраструктуру, а також житлові будинки.

У Дніпрі внаслідок ракетного удару загинули четверо людей, ще шестеро отримали поранення. На місці триває рятувальна операція. Серйозні руйнування також зафіксували у Кривому Розі та Павлограді.

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На Полтавщині, Вінниччині та Житомирщині російські удари пошкодили енергетичну та залізничну інфраструктуру. Цієї ночі під атакою опинилися одразу кілька електропідстанцій у різних регіонах.

У Києві через російську атаку пошкоджені житлові будинки. Постраждали п’ятеро людей.На місцях працюють усі необхідні служби.

У ніч на 22 вересня російська армія атакувала Україну ракетами різних типів та безпілотниками. ППО знешкодила 186 цілей. Основними напрямками удару були Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина, повідомили Повітряні сили.

Починаючи із 18:00 21 вересня та упродовж ночі противник атакував:

протикорабельними ракетами Онікс із Ростовської області Росії;

балістичними ракетами Іскандер- М/С-400/KN-23 із Курської, Ростовської та Воронезької областей Росії;

4 крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Каспійського моря;

8 "Бандероль"/"Дань-Т" з повітряного простору Білгородської області РФ;

212 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними) та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 186 цілей:

крилату ракету "Калібр";

8 "Бандероль"/"Дань-Т";

177 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 22 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

Упродовж 21 вересня та в ніч на 22 вересня підрозділи Сил оборони України уразили два об’єкти нафтопереробної галузі Росії – "Башнефть-УНПЗ" в Уфі та Куйбишевський НПЗ у Самарі, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Розташовані об’єкти за 1300 і 910 км від українського кордону відповідно. На території обох підприємств після ураження зафіксували пожежі.

Докладніше – в новині.

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