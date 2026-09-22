Президент розпочав візит до Нью-Йорка і офіційні зустрічі (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Нью-Йорка із зустрічі з сенаторами США. Також зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Подякував за сильну двопартійну підтримку України та голосування за санкційний законопроєкт Ліндсі Грема. Дуже правильний крок. І коли його вдасться повністю реалізувати, мир і гарантована безпека точно стануть ближчими», – написав він у телеграмі і додав, що на зустрічі із сенаторами домовились, що команди «тісніше попрацюють на санкційному напрямі».

Зеленський розповів сенаторам про пропозиції для деескалації, які буде обговорювати із Дональдом Трампом. Також обговорили українські потреби у перехоплювачах балістики й виклики перед зимою.

З французьким президентом Еммануелем Макроном президент обговорив зимовий пакет підтримки для України.

«Ми готові також забезпечити додаткові системи ППО SAMP/T та ракети до них за рахунок фінансових можливостей в межах позики ЄС. Продовжуємо роботу над можливістю виробляти такі системи ППО та ракети до них в Україні, а також над спільною з партнерами антибалістичною програмою FREYJA. Розраховуємо на перші результати вже цього року», – написав Зеленський.