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Президент розпочав візит до Нью-Йорка і офіційні зустрічі (оновлено)

Зеленський розпочав візит із зустрічі із сенаторами США. 

Президент розпочав візит до Нью-Йорка і офіційні зустрічі (оновлено)
Володимир Зеленський на зустрічі із сенаторами США
Фото: Скріншот відео із телеграму Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Нью-Йорка із зустрічі з сенаторами США. Також зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном

«Подякував за сильну двопартійну підтримку України та голосування за санкційний законопроєкт Ліндсі Грема. Дуже правильний крок. І коли його вдасться повністю реалізувати, мир і гарантована безпека точно стануть ближчими», – написав він у телеграмі і додав, що на зустрічі із сенаторами домовились, що команди «тісніше попрацюють на санкційному напрямі».

Зеленський розповів сенаторам про пропозиції для деескалації, які буде обговорювати із Дональдом Трампом. Також обговорили українські потреби у перехоплювачах балістики й виклики перед зимою. 

З французьким президентом Еммануелем Макроном президент обговорив зимовий пакет підтримки для України.

«Ми готові також забезпечити додаткові системи ППО SAMP/T та ракети до них за рахунок фінансових можливостей в межах позики ЄС. Продовжуємо роботу над можливістю виробляти такі системи ППО та ракети до них в Україні, а також над спільною з партнерами антибалістичною програмою FREYJA. Розраховуємо на перші результати вже цього року», – написав Зеленський.

  • Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де упродовж наступних днів візьме участь у тижні високого рівня Генасамблеї ООН та проведе низку двосторонніх зустрічей.
  • На 13:15 запланована зустріч з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. 
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