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Ексгенпрокурора Руслана Кравченка звільнили з органів прокуратури

Заяву на звільнення він подав самостійно.

Ексгенпрокурора Руслана Кравченка звільнили з органів прокуратури
Фото: Марина Сингаївська

Ексгенеральний прокурор України Руслан Кравченко написав заяву про звільнення з органів прокуратури. Після відставки з посади генпрокурора Кравченко продовжував бути прокурором ОГПУ.

Про це в коментарі Суспільному повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар'яна Гайовська.

Мар'яна Гайовська заявила, що Руслан Кравченко подав заяву про звільнення самостійно. Виконувач обовʼязків керівника Офісу генерального прокурора Антон Ковальський підписав відповідний наказ про звільнення.

Кравченко не з'являвся на роботі після того, як поїхав у призначене собі п'ятиденне відрядження до Парижа. Термін відрядження збіг 18 вересня.

  • Вночі 14 вересня Руслан Кравченко виїхав за кордон на службовому автомобілі під приводом відрядження на сесію ПАРЄ до Парижа. Вже вранці на офіційних сторінках генпрокурора опублікували відео з заявою про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та «близькій людині» очільника САП Олександра Клименка. 
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