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Корнієнко: міжнародні партнери проти масової люстрації, заборонити колаборантам балотуватися можна лише після вироку суду

Дискусії про допуск до потенційних виборів проросійських політиків тривають. 

Корнієнко: міжнародні партнери проти масової люстрації, заборонити колаборантам балотуватися можна лише після вироку суду
Олександр Корнієнко
Фото: Слуга народу

Не допустити колаборантів до виборів можна лише після відповідного вироку суду. СБУ має розслідувати злочин, передати справу до суду, а той – ухвалити рішення на всіх інстанціях та винести вирок. Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко сказав у інтерв'ю LB live.

За його словами, СБУ раніше оперативно завершувала подібні розслідування. Корнієнко сподівається, що принаймні резонансна частина справ, де очевидно, що людина є колаборантом, буде завершена вчасно.

Загалом тема політичної люстрації є непростою, вважає політик.

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«Ясно, що медійно і політично вона дуже правильна тема, треба це обговорювати. І чому і звідки ми прийшли в таку ситуацію, як ми стали жертвою такого нападу Росії, як це все готувалося відповідними проросійськими політиками. Готувався ґрунт ще починаючи з влади Януковича, коли в нас там у владі були просто російські громадяни в силових структурах і міноборони зокрема. І завершуючи питанням все таки конкретних різних дій, які може робити держава. Обговорюється, ясно там, люстрація за принципом заборонених партій. Вона дуже погано сприймається партнерами. Зокрема, Венеційська комісія неодноразово писала, що масової люстрації не може бути. Може бути індивідуальна люстрація», – сказав він.

Індивідуальна люстрація – не питання закону, а питання вироків. Водночас Корнієнку важко сказати, чим завершиться політична дискусія на цю тему. 

Він додав, що якщо нинішнє законодавство залишиться чинним, то більшість представників проросійських політсил зможе заново балотуватися. 

«Якщо завтра раптом будуть вибори, зараз я не бачу заборон представникам заборонених партій балотуватися від інших партій або самовисуванням», – сказав перший віцеспікер.

Корнієнко зазначив, що з правниками обговорювали маркування в бюлетенях представників проросійських сил. Він припускає, що це може бути компромісом, але він не певен, що людям буде цього достатньо. 

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