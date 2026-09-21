Корнієнко: від міжнародних партнерів давно не лунали вимоги про терміновість проведення виборів

Наразі від міжнародних партнерів давно не лунали вимоги про терміновість проведення виборів в Україні. Про це в інтерв'ю LB live сказав перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Він сказав, що ступінь готовності законопроєкту про перші повоєнні вибори у його технічній частині і напрацюваннях підгруп є високою. Політичні питання не вирішені і не будуть, допоки не поліпшиться безпекова ситуація і не буде гарантований мир на певний час.

Після досягнення цих умов розпочнеться результативна політична дискусія. Її планували розпочати восени, до погіршення ситуації з обстрілами в Києві.

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«Думаю, що з часом ми всі в Києві, з одного боку, навчимося з усім цим жити, почнемо швидше використовувати підземні різні зали і потужності, але і почнемо більше перехоплювати в першу чергу реактивні "шахеди". І тоді ми може десь там глибше восени повернемося до цих обговорень. Поговоримо про це, але, знову таки, це буде стосуватися більше теоретизування», – вважає Олександр Корнієнко.

За його словами, значна частина народних депутатів апелює до того, що зараз неясно, коли будуть вибори, за якої зовнішньої і внутрішьої ситуацій. Це впливає на їхні рішення про систему парламентських і місцевих виборів та навіть питання черговості виборів.

«Окреме питання – безпекові критерії. Проведення – не проведення. Ми розуміємо, що велика є, на жаль, імовірність, що велика частина України буде продовжувати в окупації перебувати. Там не можна провести вибори. Але і велика частина буде в прифронтовій так званій зоні, приокупаційній. І теж велике питання, чи можна там швидко відновити демократію. Треба правильно визначити, де це буде», – сказав він.

Верховна Рада мусить задати механіку оцінки цієї межі: хто і за якими критеріями буде оцінювати безпекову ситуацію. Дискусія на цю тему теж триває, хоча є менш політизованою. Водночас Корнієнко не виключає, що політизація посилиться, коли прийде час рішень у залі. Поки що є дві пропозиції: перша – про те, щоб це визначала сама Верховна Рада, друга – щоб підстави готував уряд, а Верховна Рада затверджувала їх постановою.

У березні голова мережі ОПОРА Ольга Айвазоська казала, що законопроєкт про перші повоєнні вибори готовий на 65 %, а для фіналізації потрібно щонайменше півтора місяця. Однак станом на зараз, 21 вересня, законопроєкт у Раді досі не зареєстрований.