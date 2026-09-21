Корнієнко: прямої заборони на балотування підсанкційних осіб нема, але санкції можуть завадити створенню виборчого фонду

Санкції президента застосовані проти низки політичних і бізнес-діячів з українським громадянством.

Чинне законодавство не забороняє балотуватися людям, проти яких застосовані санкції в Україні. Однак обмежувальні заходи можуть завадити використанню обов'язкових для виборчої кампанії фінансових інструментів.

Зокрема, відкриттю фонду. Про це перший віцеспікер Верховної ради Олександр Корнієнко повідомив у інтерв'ю LB live.

«Наразі прямої заборони немає. Але технічно, враховуючи, що в санкції часто входить заборона використання фінансового інструментарію, я підозрюю, що вони просто не зможуть скористатися фінансовим інструментарієм виборів. Тобто відкриттям рахунків виборчих фондів», – сказав він.

Олександр Корнієнко додав, що будь-яка активність кандидата має оплачуватися з фонду.

На пряме запитання, чи зможе Петро Порошенко брати участь в виборах, він сказав, що не знає і треба дочекатися, чи захоче він брати участь у виборах та в якій ролі.

Президент застосував санкції проти Петра Порошенка в 2025 році. Цього року Верховний Суд відмовився їх скасувати.

Сам президент Володимир Зеленський сказав, що санкції впровадили через виведення мільярдів гривень за межі України під час війни. За його словами, санкції можуть зняти, якщо люди, проти яких їх застосували, повернуть кошти в Україну і їх спрямують на армію. Більше на цю тему – в матеріалі «Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?».

Інформація про те, що фінмоніторинг виявив відмивання коштів через фонд, була й раніше. Це розглядали на одному з нещодавніх засідань РНБО. Але тоді про Порошенка не згадували, а говорили про фінансування парафій МП.

Верховний Суд розглядає позов Порошенка про визнання санкцій незаконними з весни 2025.

Захист наголошує, що при застосуванні санкцій були допущені порушення.