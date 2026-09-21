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Корнієнко: прямої заборони на балотування підсанкційних осіб нема, але санкції можуть завадити створенню виборчого фонду

Санкції президента застосовані проти низки політичних і бізнес-діячів з українським громадянством. 

Корнієнко: прямої заборони на балотування підсанкційних осіб нема, але санкції можуть завадити створенню виборчого фонду
Олександр Корнієнко
Фото: Громадська мережа ОПОРА

Чинне законодавство не забороняє балотуватися людям, проти яких застосовані санкції в Україні. Однак обмежувальні заходи можуть завадити використанню обов'язкових для виборчої кампанії фінансових інструментів. 

Зокрема, відкриттю фонду. Про це перший віцеспікер Верховної ради Олександр Корнієнко повідомив у інтерв'ю LB live. 

«Наразі прямої заборони немає. Але технічно, враховуючи, що в санкції часто входить заборона використання фінансового інструментарію, я підозрюю, що вони просто не зможуть скористатися фінансовим інструментарієм виборів. Тобто відкриттям рахунків виборчих фондів», – сказав він. 

Олександр Корнієнко додав, що будь-яка активність кандидата має оплачуватися з фонду.

На пряме запитання, чи зможе Петро Порошенко брати участь в виборах, він сказав, що не знає і треба дочекатися, чи захоче він брати участь у виборах та в якій ролі. 

  • Сам президент Володимир Зеленський сказав, що санкції впровадили через виведення мільярдів гривень за межі України під час війни. За його словами, санкції можуть зняти, якщо люди, проти яких їх застосували, повернуть кошти в Україну і їх спрямують на армію. Більше на цю тему – в матеріалі «Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?».
  • Інформація про те, що фінмоніторинг виявив відмивання коштів через фонд, була й раніше. Це розглядали на одному з нещодавніх засідань РНБО. Але тоді про Порошенка не згадували, а говорили про фінансування парафій МП.
  • Верховний Суд розглядає позов Порошенка про визнання санкцій незаконними з весни 2025.
  • Захист наголошує, що при застосуванні санкцій були допущені порушення.
  • Голова правління мережі ОПОРА Ольга Айвазовська пояснювала, що санкції РНБО проти Петра Порошенка, серед яких заборона вчинення правочинів, можуть стати перепоною для п'ятого президента, якби він хотів балотуватися на повоєнних виборах.
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