Нафтогаз купить у польської компанії ORLEN нафтопродуктів на $500 млн і три партії скрапленого газу

Відповідні домовленості підписали під час Карпатського саміту.

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Група Нафтогаз та ORLEN домовилися про продаж Україні трьох партій скрапленого газу, а також нафтопродуктів на 500 млн доларів.

Про це розповіли у Нафтогазі.

Під час Карпатського саміту компанії підписали два меморандуми.

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Перший стосується постачання трьох партій LNG у першому кварталі 2027 року. Ще один меморандум з ORLEN підписала Укрнафта, що входить до Групи Нафтогаз. Він передбачає постачання нафтопродуктів для України на суму 500 млн доларів.

Як зазначив в.о голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко, ORLEN є важливим стратегічним партнером української компанії.

«В умовах постійних російських атак на об’єкти власного видобутку для нас особливо важливо мати надійні джерела постачання газу та диверсифіковані маршрути його доставки», – сказав він.

Сторони також опрацюють можливість постачання української нафти на НПЗ Європи та передачу Укрнафті вживаних паливовозів для забезпечення стабільної логістики.