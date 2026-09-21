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Нафтогаз купить у польської компанії ORLEN нафтопродуктів на $500 млн і три партії скрапленого газу

Відповідні домовленості підписали під час Карпатського саміту. 

Нафтогаз купить у польської компанії ORLEN нафтопродуктів на $500 млн і три партії скрапленого газу
Підписання меморандуму із польськими партерами
Фото: Нафтогаз

Група Нафтогаз та ORLEN домовилися про продаж Україні трьох партій скрапленого газу, а також нафтопродуктів на 500 млн доларів. 

Про це розповіли у Нафтогазі. 

Під час Карпатського саміту компанії підписали два меморандуми. 

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Перший стосується постачання трьох партій LNG у першому кварталі 2027 року. Ще один меморандум з ORLEN підписала Укрнафта, що входить до Групи Нафтогаз. Він передбачає постачання нафтопродуктів для України на суму 500 млн доларів.

Як зазначив в.о голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко, ORLEN є важливим стратегічним партнером української компанії. 

«В умовах постійних російських атак на об’єкти власного видобутку для нас особливо важливо мати надійні джерела постачання газу та диверсифіковані маршрути його доставки», – сказав він. 

Сторони також опрацюють можливість постачання української нафти на НПЗ Європи та передачу Укрнафті вживаних паливовозів для забезпечення стабільної логістики.

  • Група Нафтогаз та компанія MOL уклали меморандум щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів на території Угорщини поблизу україно-угорського кордону. Документ підписали в межах Саміту Карпатської вісімки.
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