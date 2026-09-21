Нафтогаз купить у польської компанії ORLEN нафтопродуктів на $500 млн і три партії скрапленого газу

Група Нафтогаз та ORLEN домовилися про продаж Україні трьох партій скрапленого газу, а також нафтопродуктів на 500 млн доларів.
Під час Карпатського саміту компанії підписали два меморандуми.
Перший стосується постачання трьох партій LNG у першому кварталі 2027 року. Ще один меморандум з ORLEN підписала Укрнафта, що входить до Групи Нафтогаз. Він передбачає постачання нафтопродуктів для України на суму 500 млн доларів.
Як зазначив в.о голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко, ORLEN є важливим стратегічним партнером української компанії.
«В умовах постійних російських атак на об’єкти власного видобутку для нас особливо важливо мати надійні джерела постачання газу та диверсифіковані маршрути його доставки», – сказав він.
Сторони також опрацюють можливість постачання української нафти на НПЗ Європи та передачу Укрнафті вживаних паливовозів для забезпечення стабільної логістики.
- Група Нафтогаз та компанія MOL уклали меморандум щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів на території Угорщини поблизу україно-угорського кордону. Документ підписали в межах Саміту Карпатської вісімки.