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Білий дім запустив цілодобову трансляцію Trump TV зі старими відео президента

Відбулося це на тлі нового скандалу з пресою. 

Білий дім запустив цілодобову трансляцію Trump TV зі старими відео президента
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Білий дім запустив цілодобову YouTube-трансляцію Trump TV для висвітлення «усіх найважливіших моментів» адміністрації американського президента в одному місці. Це відбулося 21 вересня, після того, як телевізійний пул п'яти телеканалів зупинив висвітлення заходів за участі Трампа на знак протесту проти заборони CNN працювати в Білому домі. 

Трансляцію Trump TV можна дивитися безпосередньо на каналі Білого дому в YouTube або ж на його сайті. Forbes пише, що спершу на каналі показували старі події – звернення Дональда Трампа біля гори Рашмор, а потім – його інавгурацію. Хоча канал обіцяє транслювати й оновлення в реальному часі.

«Дивіться найважливіші моменти адміністрації Трампа в одному місці. Найкращі відео, головні виступи й ключові фрагменти, які варто побачити, – трансляція цілодобово з оновленнями в реальному часі. Будьте в курсі й стежте за оновленнями!» – йдеться в описі Trump TV. 

Контекст

20 вересня журналістам CNN, MS NOW та POLITICO заборонили доступ до подій Білого дому, бо вони, за версією американського лідера, поширюють «фейкові новини». Канал CNN входив до п'ятірки тих, що працювали на президентських заходах одним пулом. Кожен телеканал по черзі надсилав знімальну групу на заходи, а відзнятий матеріал потім надавав колегам. 

21 вересня телеканали ABC, CBS, CNN, Fox News та NBC спільно заявили, що заборона є незаконною, тому вони вирішили цього дня не висвітлювати заходи за участі Трампа. Медіа пропустили зустріч президента з мером Нью-Йорка Зохраном Мамдані та відкриття нового вертолітного майданчика Білого дому, яке транслювали без звуку, бо не було мікрофона пулу.

Заборона CNN та іншим медіа відвідувати Білий дім є не першою спробою тиску президента на пресу. 

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