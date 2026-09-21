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Провідні телеканали США зупинили висвітлення заходів за участю Трампа

Таке рішення ухвалили після того, як президент США заборонив CNN виконувати свої обов'язки в рамках телевізійного пулу.

Провідні телеканали США зупинили висвітлення заходів за участю Трампа
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Спільний телевізійний пул США не висвітлюватиме заходи за участі президента Дональда Трампа. Відповідне рішення ухвалили після того, як Білий дім заборонив CNN виконувати свої обов’язки.

Про це пише CNN.

Згідно з домовленістю, п'ять мереж по черзі знімають президента та надають прямі трансляції одна одній та ширшому прес-корпусу. Місцеві телевізійні станції, вебсайти газет та ЗМІ по всьому світу покладаються на це висвітлення.

«Громадськість життєво зацікавлена в отриманні точної, незалежної інформації про свій уряд. Жодна адміністрація не повинна обмежувати діяльність новинної організації через те, що вона заперечує проти її репортажів», – заявили ABC, CBS, CNN, Fox News та NBC у спільній заяві.

У рамках пулу висвітлення кожна мережа щодня по черзі постачає оператора камери, звукотехніка та продюсера або репортера. Ця система, яка залишалася незмінною протягом десятиліть, дозволяє одній телевізійній знімальній групі висвітлювати події багатьох новинних організацій.

«Згідно з Конституцією США, ми маємо право вести репортажі без перешкод чи втручання з боку уряду, і ця заборона є незаконним посяганням на це основоположне право», – заявили в CNN.

  • Журналістів трьох великих медіаорганізацій не пустили до Білого дому в суботу, наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що забороняє їм доступ через публікації, які він вважає «фейковими новинами». Йдеться про журналістів CNN, MS NOW та POLITICO. 
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