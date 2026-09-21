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Reuters: США готують санкції проти Міжнародного кримінального суду

В разі прийняття, санкції можуть вплинути на деякі операції суду.

Reuters: США готують санкції проти Міжнародного кримінального суду
Міжнародний кримінальний суд
Фото: EPA/UPG

 Адміністрація Дональда Трампа підготувала санкції проти Міжнародного кримінального суду та планує оголосити про них найближчим часом. 

Про це пише Reuters, посилаючись на два джерела, знайомі з питанням.

Цей крок посилить атаку США на глобальний трибунал, який розслідує воєнні злочини та геноцид у всьому світі.

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За даними видання, американські чиновники хочуть, щоб суд скасував ордери на арешт ізраїльських лідерів, а також минуле розслідування щодо американських військ в Афганістані.

У липні державний секретар США Марко Рубіо оголосив кампанію з ізоляції суду , закликаючи інші країни вийти з трибуналу. Вашингтон раніше запровадив санкції проти низки суддів та прокурорів МКС.

За даними джерел видання, санкції проти суду вже підготовлені, проте точний час оголошення залишається невідомим. 

Будь-які санкції, запроваджені Міністерством фінансів США щодо всієї організації, заборонятимуть громадянам та компаніям США надавати суду кошти, товари чи послуги без ліцензії Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Банки часто надмірно дотримуються таких санкцій США, оскільки вони залежать від доступу до американської фінансової системи.Серед операцій суду, на які можуть вплинути санкції проти всієї організації, є закупівля ІТ-послуг та страхування, найм слідчих та проведення повсякденних фінансових операцій, таких як виплата десяткам американських співробітників .

Міжнародний кримінальний суд (МКС) був створений у 2002 році міжнародною спільнотою для переслідування воєнних злочинів, геноциду та злочинів проти людяності. Він стверджує про свою юрисдикцію лише у випадку, якщо держава-член не може або не бажає самостійно переслідувати винних у злочинах.

Сполучені Штати ніколи не були серед держав-членів.

  • ЄС засудив нові санкції США проти керівництва Міжнародного кримінального суду. Керівники блоку вважають, що судді і посадовці МКС повинні працювати незалежно й без зовнішнього тиску.
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