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Колишніх топ-генералів Китаю виключили з партії

Справи Чжан Юся та Лю Чженьлі будуть передані військовим прокурорам.

Колишніх топ-генералів Китаю виключили з партії
Генерал Чжан Юся
Фото: EPA/UPG

Політбюро Комуністичної партії Китаю в понеділок виключило з партії колишнього заступника голови Центральної військової ради Китаю і члена Політбюро КПК Чжан Юся, а також начальника Об’єднаного штабу ЦВР Лю Чженьлі, звинувативши їх у корупції та нелояльності до партії.

Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю CCTV.

«Розслідування показало, що Чжан Юся та Лю Чженьлі зрадили свої початкові прагнення та місію, стали нелояльними до партії, втратили свій партійний дух та принципи, а також перейшли червоні лінії. Вони серйозно порушили політичну дисципліну та правила, сформували кліки та були нелояльними та нечесними до партії; вони серйозно порушили організаційну дисципліну, використовуючи своє становище для допомоги іншим у просуванні по службі та інших питаннях, приймали величезні суми грошей; вони серйозно порушили дисципліну доброчесності, приймаючи подарунки та гроші в порушення правил, – йдеться в повідомленні. – Суми грошей, про які йдеться, надзвичайно великі, характер злочинів надзвичайно серйозний, а наслідки надзвичайно негативні». 

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У заяві Політбюро також зазначено, що Чжан Юся та Лю Чженьлі будуть передані військовим прокурорам, що свідчить про їх подальше судове переслідування. Обох генералів усунули з посад ще у січні 2026 року. 

Лідер Китаю Сі Цзіньпін після приходу до влади у 2012 році провів масштабні систки в Народно-визвольній армії Китаю. Зокрема, у травні 2026 року двох колишніх міністрів оборони Китаю Вей Фенхе та Лі Шанфу засудили до смертної кари з дворічною відстрочкою виконання вироку.

Однак Чжан Юся, найвищий військовий керівник Китаю, до відсторонення вважався найближчим союзником Сі серед військових. Вони знайомі з дитинства, а їхні батьки воювали пліч-о-пліч у 1940-х роках. У жовтні 2022 року, попри його вік (72 роки), залишив у складі Політбюро ЦК КПК.

Усунення Чжана та Лю скоротило чисельність Центральної військової ради – найвищого державного та партійного органу військового управління в КНР – до історичного мінімум. Тепер у її складі залишаються лише двоє: сам Сі Цзіньпін, який очолює орган, та Чжан Шенмін – політичний комісар, який керує антикорупційним відомством армії. У 2022 році ЦВР мала сім членів.

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